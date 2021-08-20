В Киеве в "Дрим Тауне" сильно воняет гарью — пожарные ищут причину

В Киеве в "Дрим Тауне" сильно воняет гарью — пожарные ищут причину

Эвакуации посетителей не происходит.

Вечером пятницы, 20 августа, внутри "Дрим Тауна" на Оболони в Киеве начало сильно вонять гарью. На место уже приехали три автомобиля пожарных и одна "скорая". Пожарные ищут источник возгорания.

Об этом с места события передает журналист ТСН.ua.

На втором этаже в магазинах выключен свет. Эвакуации посетителей не происходит — в помещение можно свободно зайти. Пострадавших нет.

Напомним, на днях в Святошинском районе Киева произошло возгорание нескольких торговых точек. К счастью, на место вовремя прибыли пожарные, которые локализировали и ликвидировали огонь.

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