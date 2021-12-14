В Киеве в "Эпицентре" охранники якобы силой раздели 67-летнюю женщину: причастных сотрудников отстранили

В Киеве в "Эпицентре" охранники якобы силой раздели 67-летнюю женщину: причастных сотрудников отстранили

В магазине идет служебное расследование.

В Киеве в ТЦ "Эпицентр" на проспекте Степана Бандеры, 11-А после жалобы на то, что охранники якобы силой раздели 67-летнюю женщину, причастных сотрудников отстранили от работы.

Об этом TSN.ua сообщили в пресс-службе компании.

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"Сейчас идет служебное расследование по ситуации в ТЦ на Почайной. На время служебного расследования причастные сотрудники отстранены. Если выяснится их вина, они обязательно будут привлечены к ответственности", — сообщили журналистам.

В "Эпицентре" подчеркнули, что даже до выяснения обстоятельств там готовы оказать любую помощь пострадавшей клиентке.

Напомним, что в Киеве охранники ТЦ "Эпицентр" якобы силой раздели 67-летнюю женщину. У пострадавшей случился инфаркт из-за полученного стресса. По словам родственника женщины, сотрудникам магазина показалось, что она украла вешалку.

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