В Киеве в фитнес-клубе умер мужчина: врач предупредил об опасном сердечном заболевание

Мужчине стало плохо на беговой дорожке, он упал и потерял сознание.

Умер прямо во время тренировки. В киевском фитнес-клубе в течение часа реанимировали посетителя. Мужчине был 41 год. Помощь оказывали до приезда скорой, а затем и профессиональные спасатели. Однако, бесполезно.

Об этом 15 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Торгово-развлекательный центр в Подольском районе Киева. Здесь расположен спортивный клуб, где занимался 41-летний мужчина. На беговой дорожке ему внезапно стало плохо, он упал и потерял сознание.



Первую медицинскую помощь ему бросился оказывать другой посетитель. Он оказался врачом-реаниматологом. Через 20 минут доехали медики скорой. Они еще в течение часа пытались реанимировать спортсмена. Интубували и использовали дефибриллятор.

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Но спасти мужчину не удалось. В фитнес-центре отказались комментировать ситуацию. В соцсетях распространилась информация, что врач спортклуба не предоставил мужчине помощи, однако в полиции это опровергают.



"Другой посетитель данного заведения о событиях сообщил работника спортивного клуба, консультанта. Вместе они начали проводить реанимационные мероприятия, а именно сердечно-легочную реанимацию, и одновременно вызвали скорую помощь", — говорит пресс-офицер Подольского управления полиции г. Киева Анна Страшок.



Полицейские открыли уголовное производство и назначили экспертизу, только после ее результатов назовут причину смерти. Мужчина был родом из Полтавщины.

"Мы проводим необходимые следственные действия, мы будем изучать видео с камер наблюдения, общаться с другими очевидцами, которые находились в то время на месте", — говорит пресс-офицер Подольского управления полиции г. Киева Анна Страшок.



Врач института сердечно-сосудистой хирургии проводит ультразвуковую диагностику сердца. Пациенту 40 лет и у него гипертрофическая кардиомиопатия — врожденный порок сердца. О ней мужчина даже не догадывался, пока не пришел на медицинское обследование. Кардиохирург Константин Руденко говорит, что именно эта болезнь в большинстве случаев является причиной внезапной смерти во время физических нагрузок.



"В Украине 70 тыс. ходят с такой аномалией, то есть 70 тыс. граждан имеют бомбу замедленного действия в сердце и это может трагически закончиться в любой момент. Среди ста человек, которые имеют такой диагноз до 10 могут умирать внезапно ежегодно", — говорит кардиохирург Константин Руденко.



Один из них, говорит врач, 15-летний внук юмориста Олега Филимонова. Парень ранее не жаловался на здоровье, во время очередной игры в баскетбол он потерял сознание и умер. Еще один случай, который шокировал весь мир произошел во время матча Евро-2020. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание посреди матча. У 29-летнего спортсмена остановилось сердце и он пережил клиническую смерть.

Его смогли спасти только благодаря тому, что медики в первые минуты применили дефибриллятор, уверяет врач.

"К сожалению в большинстве случаев в нашей стране отсутствуют эти дефибрилляторы, особенно если с человеком что-то происходит в людных местах. В Европе и Америке дефибрилляторы развешены везде", — добавляет медик.



Причину смерти спортсмена в киевском клубе озвучат через месяц после выводов экспертов. Медики же советуют перед тем, как начинать активные тренировки, обязательно провести обследование сердца.

Напомним, полиция отрыла уголовное производство из-за внезапной смерти мужчины в фитнес-центре в Киеве.

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