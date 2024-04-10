В Киеве в квартире живет 100-килограммовая свинья: что говорит хозяин о любимице

В столичной квартире люди завели свинью, когда та была еще маленькой, а потом, когда выросла, не смогли расстаться. Теперь животное и люди уживаются с животным.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Свинья уже 14 лет живет в киевской квартире. Легендарная свинка по имени Марго, уже давно стала знаменитостью, но для своих хозяев она просто домашняя любимица.

Хозяева выгуливают животное дважды в день. Господин Андрей рассказывает, животное им с женой подарили. И те ничего не подозревали, потому что должна была быть маленьким поросенком. Признается, даже когда набрала уже 100 килограммов - отдать не смогли, потому что уж слишком полюбили.

Марго, как почтенная столичная жительница, совсем не капризная. И супруги никаких неудобств с ней не испытывают.

"У нас разные животные были - и собаки, и кошки. Это можно сказать самое чистое животное, у нее нет ни блох, ни паразитов никаких она же не облизывается, поэтому она чистенькая, никакой шерсти дома", - говорит хозяин Марго Андрей Оборский.

Свинка приучена и в квартире своих дел не делает. Хозяин говорит - на воздушные тревоги и обстрелы животное не реагирует.

Местные рассказывают, уже давно привыкли к такой соседке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве в квартире живет 100-килограмма свинья!

Напомним, ТСН.ua уже рассказывал о Маргоше еще в 2019 году. Тогда ей было девять лет.

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