В Киеве в магазинах искали опасное печенье, вызывающее паралич: какие результаты проверки

Вредный продукт могут продавать на стихийных базарах и в нелегальных торговых точках.

В Киеве завершили проверку торговых сетей на наличие опасного печенья румынского производства, которое может вызвать у человека паралич. Напомним, вчера сотрудники Госпродслужбы Киева проводили массовые проверки по столице. К рейдам по торговым сетям было привлечено более сотни специалистов.

"Проверка завершена. Опасное румынское печенье в реализации по официальным торговым сетям города нашими сотрудниками не обнаружено. Знаю, что небольшая партия была найдена в Киевской области. Возможно, такое печенье есть на стихийных базарах столицы, где работают неофициальные торговые точки. Такие мы не проверяли, там за ситуацией должны следить правоохранители", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

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Он добавляет, что информация о подобных опасных продуктах питания в торговых сетях у них появляется минимум раз в неделю. В любом случае торговые сети проверяются специалистами на наличие опасных продуктов питания. А людям советуют не покупать опасные продукты питания.

Напомним, опасное печенье, изготовленное в Румынии и завезенное в Украину, искали в торговых сетях Киева. О нем стало известно из сообщения международной системы RASFF. Она информирует об опасных продуктах питания, обнаруженных после проведения лабораторных исследований и полученных об этом сообщений.

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