В Киеве в метро заработало "челночное" движение: что это значит

Поезда на участке "Демеевская-Теремки" будут курсировать по каждому из двух путей с интервалом 13 и 17 минут.

Между столичными станциями метро "Демеевская" и "Теремки" заработало "челночное" движение поездов. Об этом сообщили в КГГА и обнародовали на своем сайте соответствующее расписание движения поездов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Киевском метрополитене сообщили, что поезда на участке "Демеевская-Теремки" будут курсировать по каждому из двух путей с интервалом 13 и 17 минут, в зависимости от направления движения.

Также в метрополитене обращают внимание пассажиров, что между станциями метро "Лыбедская и Демеевская" поезда не будут ходить в связи с проведением на этом участке тоннеля ремонтных работ.

Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции, чтобы избежать скоплений людей на платформах. Кроме того, на станциях пообещали разместить навигационные материалы, в которых указан режим работы синей линии метро, а также график "челночного" движения поездов.

"Несколько дней подряд люди добираются до работы дублирующим наземным транспортом. На этот маршрут вывели около сотни автобусов и троллейбусов. Двигаются они довольно часто", - говорит корреспондент ТСН Карина Вакарева.

Правда проблемы с передвижением остались - в часы пик столица стоит в пробках.

"Из-за трещин в тоннеле на рельсы, где курсируют поезда, на прошлой неделе полилась вода. Инспекция приняла решение закрыть вход в шесть станций метро на синей ветке. Из-за отсутствия коммуникации - возникла путаница. Жители города узнавали об остановке метро возле закрытых вестибюлей", - отмечает корреспондент ТСН.

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Напомним, в Киеве с пятницы, 8 декабря, прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". Причиной послужило то, что в метрополитене разгерметизировался тоннель, из-за чего вода подтопила часть подземки столицы.

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