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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Киеве в многоэтажном доме прогремел сильный взрыв: что известно (фото)

Сегодня в Киеве прогремел сильный взрыв. К счастью, пострадавших нет.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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Последствия взрыва в Киеве

Последствия взрыва в Киеве / © Киев оперативный в Telegram

В четверг, 29 октября, в многоэтажном доме в Киеве прогремел мощный взрыв. На данный момент известно, что пострадавших нет.

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Там в одном из домов в квартире на 17-м этаже раздался сильный взрыв. В результате в помещении были повреждены окна.

В полиции сообщили, что взорвался газовый баллон.

«Из-за отключения света готовили еду на переносной газовой плитке с газовым баллоном, который взорвался. В результате происшествия пострадавших нет», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Последствия взрыва в Киеве / © Киев оперативный в Telegram

Последствия взрыва в Киеве / © Киев оперативный в Telegram

Напомним, что сегодня в некоторых областях Украины вводятся графики отключения света. Эти ограничения будут действовать почти сутки.

Причиной введения этих мер стали последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

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