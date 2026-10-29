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В Киеве в многоэтажном доме прогремел сильный взрыв: что известно (фото)
Сегодня в Киеве прогремел сильный взрыв. К счастью, пострадавших нет.
В четверг, 29 октября, в многоэтажном доме в Киеве прогремел мощный взрыв. На данный момент известно, что пострадавших нет.
Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.
Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Там в одном из домов в квартире на 17-м этаже раздался сильный взрыв. В результате в помещении были повреждены окна.
В полиции сообщили, что взорвался газовый баллон.
«Из-за отключения света готовили еду на переносной газовой плитке с газовым баллоном, который взорвался. В результате происшествия пострадавших нет», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Напомним, что сегодня в некоторых областях Украины вводятся графики отключения света. Эти ограничения будут действовать почти сутки.
Причиной введения этих мер стали последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.