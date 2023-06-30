В Киеве вспыхнул масштабный пожар: что горело возле метро (фото)

Спасатели уже ликвидировали пожар в Днепровском районе.

В Киеве разгорелся пожар на левом берегу столицы. Черный дым в небе был виден в нескольких километрах от места возгорания. Людей беспокоило то, что пожар возник рядом с линией метро.

Как рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, пламя вспыхнуло на улице Нестайко, 8 недалеко от станции метро "Левобережная".

"Вспыхнул мусор. Площадь пожара составляла более 30 квадратных метров. На месте работают спасатели, которые ликвидируют возгорание", — рассказали в ГСЧС Киева.

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В настоящее время спасатели потушили пожар в Днепровском районе.

Жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания будут устанавливаться правоохранителями.

Оказалось, что это горел мусор / Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, в Киеве вечером 30 июня раздался мощный взрыв. Воздушную тревогу не объявляли. В соцсетях горожане пишут, что в некоторых домах пропал свет.

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