В Киеве вспыхнул масштабный пожар: что горело возле метро (фото)

Спасатели уже ликвидировали пожар в Днепровском районе.
В Киеве разгорелся пожар на левом берегу столицы. Черный дым в небе был виден в нескольких километрах от места возгорания. Людей беспокоило то, что пожар возник рядом с линией метро.
Как рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, пламя вспыхнуло на улице Нестайко, 8 недалеко от станции метро "Левобережная".
"Вспыхнул мусор. Площадь пожара составляла более 30 квадратных метров. На месте работают спасатели, которые ликвидируют возгорание", — рассказали в ГСЧС Киева.
В настоящее время спасатели потушили пожар в Днепровском районе.
Жертв и пострадавших нет.
Причины возгорания будут устанавливаться правоохранителями.
Напомним, в Киеве вечером 30 июня раздался мощный взрыв. Воздушную тревогу не объявляли. В соцсетях горожане пишут, что в некоторых домах пропал свет.