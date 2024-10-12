В Киеве в некоторых домах больше не будут выключать свет: что там придумали

В Киеве первая многоэтажка стала отдавать в общую сеть собственную электроэнергию. Тамошнее ОСМД приняло участие в нескольких городских программах: закупило инверторы, аккумуляторы, а крышу обставило солнечными панелями. Итак, когда выключают свет, то в многоэтажке все работает. А в этом месяце переизбыток электроэнергии здесь стали продавать.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Как в доме установили собственную солнечную станцию

На крыше многоэтажки установили солнечные панели. И теперь, когда повсюду выключается свет, здесь все работает.

Всего здесь есть 72 панели, два инвертора и шесть аккумуляторов - в подвале. Эта собственная солнечная электростанция разрослась, ведь ТСН здесь была весной и всего этого было вдвое меньше. А теперь есть уже и избыток произведенной электроэнергии, которую начали отдавать в общую сеть.

"Вот прямо сейчас наш дом отдает в общегородскую сеть 10 кВт энергии, которую мы накопили в течение солнечного дня. Закачали в аккумуляторы и автоматика так настроена, что именно в пиковое время потребления - это 18-22 ч., мы немножко ее отдаем", - говорит председатель ОСМД Станислав Донцов.

Не только потреблять, но и отдавать электроэнергию многоэтажным домам позволили прошлогодние изменения в законодательство. Чтобы стать "активным потребителем" здешнее ОСМД выполнили ряд технических условий. Проложили более мощные кабели, заменили автоматику и установили двусторонние счетчики.

Солнечные панели на крыше дома

Сколько дом взял из сети электричества, а сколько отдал - они будут видеть в конце месяца. Разницу будут платить или они, или им.

"Но мы потребляем как бытовой потребитель по фиксированному тарифу 4,32 коп, а отдаем мы по рыночному тарифу - и в вечерние часы пик - это 9 грн. Может так сложиться, что отдав даже на 300 кв меньше, чем потребили, мы все равно останемся в плюсе. Потому что мы отдаем по пиковой цене рынка", - говорит Станислав Донцов.

Предоплата будет аккумулироваться на счету ОСМД и этими деньгами они будут рассчитываться за потребленный свет в пасмурные зимние месяцы. В идеале, просчитывает председатель ОСМД, оплата за электроэнергию у них должна сойти к нулю.

Часть СЭС

Как жителям дома воспользоваться программами

В целом собственная СЭС обошлась в более чем 3 миллиона гривен. Но они воспользовались городской программой 70 на 30. Это когда город платит 70% стоимости, а жители 30. Так что на свою долю скидывались всем домом: по 110 грн с квадратного метра. Надо было найти и еще 200 тысяч - это уже на техническую модернизацию, чтобы отдавать излишек в сеть. Но на это дополнительно не собирали.

"Фактически использовали те средства, которые получили от города по программе компенсации альтернативных источников питания. Это еще одна городская программа. Из-за спроса, ее несколько месяцев назад пересмотрели и процент компенсации с недавних пор увеличили", - говорится в сюжете ТСН.

ОСМД и ЖСК могут получить возмещение 75% стоимости генераторов, инверторов и аккумуляторов, но не более 100 тыс. грн для домов до 6 этажей, 200 тыс. грн для домов от 7 до 16 этажей, 300 тыс. грн для домов от 17 этажей. И этой опцией воспользовались около тысячи столичных домов, которые обратились за компенсацией.

"Сейчас идет развитие четвертого инструмента - это револьверный фонд. Это кредитование льготное домовых общин, что делают домовые общины - программа 70/30 - предусматривает 30 собственных средств. Домовая община - обращается за льготным кредитом берет на 30% кредит чтобы не сразу все оплачивать", - говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Еще одно ОСМД тоже планирует установить свою солнечную станцию

В еще одном ОСМД на другом берегу столицы глава ведет ТСН в подвал, который жильцы обустроили под укрытие. Николай председательствует в доме шестой год и за это время уже взял седьмой кредит.

"Вот мы купили, поставили однофазный мотор более экономичный. Это циркуляционный насос. Он меньше берет, поэтому мы купили на 5 кВт источник бесперебойного питания", — говорит глава ОСМД Николай Костюк.

Дом в Киеве

Они заменили все трубы, сделали индивидуальный тепловой пункт, утеплили стены, крышу. Заменены окна, двери. Будет и своя солнечная электростанция – ее должны установить в следующем месяце. На все дополнительно не смахивают. Зарабатывают на сдаче технических помещений в аренду. Но недовольные жители все-таки есть. Вот один написал в район жалобу, что не так растут цветы на клумбе.

Тариф за облуживание дома здесь всего 8 гривен за квадратный метр. Будущая солнечная электростанция позволит этот тариф не поднимать на фоне постоянного удорожания. И возможность в будущем отдавать излишек электроэнергии в сеть здесь уже изучают.

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