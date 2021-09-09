В Киеве в обновленном формате открылся международный форум "Ялтинская европейская стратегия"

О том, как выжить в условиях коронакризиса, будут говорить участники.

Впервые с начала пандемии в Киеве открылся международный форум — "Ялтинская европейская стратегия". До аннексии Крыма она проходила в Ялте, ныне — временно — в Киеве. В прошлом году встречи не было из-за пандемии.

О том, какое название нынешней встречи и как собственно изменился формат — 9 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Тема нынешнего форума "Ялтинская европейская стратегия" — "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

Отмечается, что новый формат дискуссии YES Brainstorming предусматривает открытый диалог между участниками форума. В то же время главные докладчики и часть аудитории будут присутствовать на мероприятии в Киеве, на территории Арсенала, еще часть участников подключится онлайн. Для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция.

Визит любого человека на форум начинается с быстрого теста на СOVID-19. При условии, если он отрицательный, человека пропускают на территорию Мистецкого арсенала.

Съехались в этом году в Киев представители более двух десятков стран, в основном это западные страны — давние друзья Украины. Также прибыли сюда более сотни спикеров. Это меньше, чем было в 2019 году, но организаторы гордятся, что в этом году форум таки проходит.

Проходит он благодаря его основателю - украинскому бизнесмену и филантропу Виктору Пинчуку.

Ну а давний друг Украины - бывший президент Польши Александр Квасьневский поделился некоторыми советами для украинского руководства.

Новости Украины: в Киеве открылся международный форум "Ялтинская европейская стратегия"

"Политически хорошо, что президент Зеленский был в Америке. Ему надо ездить. После выборов немецких нужно встретиться с канцлером. Ваши лидеры должны сделать все, чтобы Украина оставалась одной из главных тем в мышлении людей много-много месяцев и лет", — отметил он.

Также одной из тем нынешнего форума будут климатические изменения. Очень символично форум решил присоединиться к борьбе с глобальным потеплением. Например, в этом году на форуме будут только вегетарианские блюда.

Сейчас спикеры из разных стран общаются неформально, а уже завтра в 9 утра на форуме выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним:

Ялтинская европейская стратегия (YES) — ведущий форум, где обсуждается и развивается европейское будущее Украины в глобальном контексте.

— ведущий форум, европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES основал в 2004 году бизнесмен Виктор Пинчук.

в 2004 году С 2004-го до 2013 года ежегодные встречи YES проходили в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи были перенесены в Киев.

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