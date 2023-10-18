В Киеве в "окне жизни" оставили 10-дневного младенца, рядом была записка: что известно о мальчике

В Киеве в "окне жизни" медики обнаружили младенца, возле него была записка. Этот случай уже второй с начала года и восьмой за все время существования "окна жизни" при Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

Мальчику 10 дней и медики назвали его Назарем

Ребенку, оставленному в "окне жизни", десять дней. Медики назвали мальчика Назарем. Младенца родные оставили в Киеве несколько дней назад, мальчик был одет и закутан в одеяло. Рядом была записка с предположительно датой рождения. Врачи отмечают, что мальчик доношен и здоров.

"Окно жизни" в Киеве

"Я не знаю, можно ли его назвать счастливчиком, но везунчиком его назвать точно можно, потому что и рожденный был в медицинском заведении, и очевидно, что был вакцинирован, и сюда был принесен, в абсолютно безопасные условия. И дальше у него есть большие шансы попасть в достойную семью", — говорит заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Елена Тетерина.

Какая судьба ждет оставленных детей

Рядом с Назаром в соседнем боксе – еще один брошенный малыш. От него мать отказалась сразу после родов. Такие случаи тоже бывают. А "окно жизни" врачи называют наиболее гуманным выходом для тех женщин, которые не могут оставить ребенка, но хотят сохранить ему жизнь. Таких женщин не преследуют, кроме того, мать в течение двух месяцев имеет право забрать ребенка, если передумает.

Это время в течение которого ребенка не должны отдавать на усыновление. Доказать свое материнство можно через ДНК-тест. Но в столице ни одного такого случая не было. Назар — второй, кого оставили в "окне жизни" с начала года и восьмой — с тех пор как оно здесь появилось.

Все дети, как сообщили ТСН в Службе по делам детей и семьи, живут в семьях. А медики до сих пор помнят имя каждого.

Маленький Назар

Назара на днях перевезут в другую больницу, а затем — в "Дом ребенка". Далее же, надеются медики, у их подопечного, как и у всех малышей с похожей судьбой – появится семья.

Младенца оставили в "Окне жизни" в Киеве: что с ним будет

Напомним, в Киеве воспитательница садика избила ребенка.

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