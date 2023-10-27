В Киеве в "окне жизни" оставили второго ребенка за октябрь: что написали в записке о мальчике

Это уже третий ребенок оставлен в "окошечке" с начала года.

В Киеве снова обнаружили младенца в "окне жизни" при Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины на проспекте Владимира Ивасюка. Это уже второй малыш, оставленный в окне в октябре этого года.

В каком состоянии ребенок и какова будет его дальнейшая судьба, узнавал сайт ТСН.ua.

Третий в "оконке жизни" с начала года

Медики рассказывают, что это уже второй оставленный ребенок за менее чем две недели октября и третий с начала 2023 года.

Историю мальчика, которого медики назвали Назаром, мы рассказывали недавно, после этого к "окону жизни" положили еще одного малыша.

"Это произошло 24 октября, в 21:30 у нас сработала тревожная кнопка. Когда наши сотрудники пришли к "окошку жизни", то там нашли мальчика. Визуально он был в удовлетворительном состоянии. Ребенка обследовали, согрели, накормили. Малыш был одет в новую и чистую одежду. Он был закутан в пеленки и одеяла, похожие на те, которые выдаются вместе с пакетом малыша в роддомах", - рассказала сайту ТСН.ua Елена Тетерина, заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

Елена Тетерина с младенцем

Записка на русском языке

Вместе с мальчиком была приложена записка, на которой на русском языке написали дату рождения ребенка - 18.10.2023.

"Вероятно - это реальная дата, потому что мальчик и выглядит, как на 5-6 дней от рождения. Также в записке была добавлена фраза, что ребенок вакцинирован при выписке. Поэтому очень вероятно, что мальчик был рожден в другом роддоме и принесен нам в "окно жизни" примерно на пятые или шестые сутки жизни. Сейчас мальчик находится у нас, он в удовлетворительном состоянии, ребенка обследовали. Уже подготовили документы, необходимые для передачи его в Службу по делам детей. Поэтому сейчас ждем визита представителей службы и будем его переводить в "Дом ребенка", - рассказывает Елена Тетерина.

Младенец, которого оставили в "окне жизни"

Временно назвали Максимом

Оставившие ребенка люди не указали имя мальчика. Медицинские сестры, которые занимаются малышом, называют его Максимом. А представители службы дадут ему официальное имя, указанное в документах ребенка.

Младенец, которого оставили в "окне жизни"

"Максимком его назвали медицинские сестры, по собственным ощущениям, наверное, кому-то он показался похожим на Максима. До этого у нас были подброшены малыши, которых сестры называли Миколайчиком и Назарчиком. Последнего положили к "окну жизни" менее двух недель назад. Мы их всех помним, ведь каждому отдаем частицу души, кормя и обогревая их", — говорят медики.

Младенец, которого оставили в "окне жизни"

Девять детей за девять лет

За девять лет существования "окна жизни" – это уже девятый оставленный ребенок в Киеве. Интересно, что первые три года детей в окно не приносили вообще. Лишь шесть лет назад стали оставлять детей.

Младенец, которого оставили в "окне жизни"

Все это происходит на условиях полной анонимности. У окна нет камер видеонаблюдения. Женщина может принести ребенка, позвонить и уйти. За ребенком сразу выйдут медицинские работники.

Таких женщин не преследуют, кроме того, мать в течение двух месяцев имеет право забрать ребенка, если передумает. Это время в течение которого ребенка не должны отдавать на усыновление. Доказать свое материнство можно через ДНК-тест. Но в столице ни одного такого случая не было.

Младенец, которого оставили в "окне жизни"

Напомним, ранее в Киеве в "окне жизни" покинули 10-дневного младенца, рядом была записка.

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