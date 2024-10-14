В Киеве в октябре наступил май: эколог прокомментировал загадочную аномалию

Что происходит с природой и почему растения цветут перед заморозками.

В Киеве массово зацвела сирень, растущая во дворах столичных домов. Кусты с яркими цветами, которые привычны для мая, теперь в середине октября удивляют горожан.

ТСН.ua поинтересовался у эколога, с чем связано цветение сирени и почему оно происходит в пору, когда в городе объявлено о начале отопительного сезона.

Эколог Александр Соколенко говорит, что цветению сирени в октябре видит две причины. Первая – это длительная засуха, которая продолжалась в Киеве с августа по октябрь. Вторая – это аномально теплое лето и теплое начало осени.

"Эти два фактора вносят сбой в естественный график развития растений. Это касается не только сирени. То же самое происходит с горькокаштаном. Если был засушливый конец лета и теплое начало осени — каштаны повторно цветут. Это одинаково влияет на растения — каштан, вишню и сирень. Все они цветут примерно в один период в мае, поэтому из-за аномально теплой погоды цветут в октябре", – рассказывает ТСН.ua Александр Соколенко.

В Киеве зацвела сирень/фото из открытых источников

Эколог подчеркивает, что деревья цветут из-за аномальных погодных условий, которые являются следствием климатических изменений. Просто последствия этих изменений ежегодно становятся все более отчетливыми.

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"Повторная вегетация и цветение многих растений – это не нормальное явление. Для многих кустарников и деревьев это, к сожалению, может закончиться гибелью. Если они в октябре начинают расти, цвести, на них появляются новые побеги, то понятно, что уже при первых заморозках они погибнут – и цветы, и побеги. Потому что растение не успеет подготовиться к зиме – сформировать нормальные побеги, кору, почки. Например, горькокаштан, после такой зимовки становится хилым и через пару лет погибает", – отмечает эколог.

В Киеве зацвела сирень/фото из открытых источников

Он добавляет, что для растений такое цветение, вызванное последствиями климатических изменений, очень вредно. Более того, последствия климатических изменений усугубляются еще и благодаря неблагоприятным условиям города.

"Если говорить о Киеве, то здесь температура воздуха в жару значительно выше чем за городом, а также гораздо теплее в мегаполисе ночью. Все это приводит к тому, что подобные явления с двойным цветением деревьев становятся все более выразительными на территории Киева", – заключает Александр Соколенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве цветут груши и алыча: что происходит с деревьями и при чем здесь сигнал о гибели.

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