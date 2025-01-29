В Киеве в январе зацвели подснежники и сакура: что происходит с природой

Из-за аномального тепла в Киеве зацвели подснежники. Цветение весенних цветов в январе заметили в Дарницком районе на улице Олейника.

По словам эколога Александр Соколенко, зацвел именно подснежник складчатый – охраняется законодательством и внесен в Красную книгу Украины.

Почему подснежники цветут в январе

"Эти растения имеют короткий жизненный цикл, который приходится на раннюю весну. Они цветут весной, потому что выбирают период, когда на деревьях нет листьев и, соответственно, для них есть больше солнца. Это для растений очень благоприятный период, они могут получать достаточное количество солнца, чтобы аккумулировать полезные вещества, которые хранятся в луковицах. То есть они отцветают весной – часть растения отмирает, а другая сохраняется до следующей весны", – рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Эксперт добавляет, что обычно этот вид подснежника зацветает весной или ранней весной, но некоторые растения могут цвести в любой период года – начиная с осени, зимой и весной. Например, разновидности крокусов, цветут осенью или даже зимой.

В Киеве зацвели подснежники. Фото: КП "Управляющая компания Дарницкого района г. Киева"

В Киеве тепло как в западной Европе

"Подснежники, которые сейчас цветут в Дарницком районе, обычно растут в Крыму, центральной или западной Европе. Там они могут цвести среди зимы и даже в конце осени. Зимы там теплее, поэтому период благоприятный для цветения смещается на более ранние месяцы. Из-за того, что у нас зимы холоднее, эти растения раньше цвели в конце февраля, в марте или в начале апреля - в зависимости от погодных условий, когда погода благоприятна для вегетации растений", – объясняет Александр Соколенко.

Маленькие цветы, потому что мало солнца

Эколог добавляет, что для Украины уже стали привычными периоды теплой зимы. Из-за этого циклы роста растений смещаются на более ранние месяцы.

"Сейчас в Киеве погода и температурный режим соответствуют нормам конца марта. А если на улице держится мартовская погода, то растут и цветут мартовские цветы. Единственное отличие - подснежники, которые цветут сейчас, будут мельче по размерам, как в стебле, так и в цветках. Солнечных дней еще мало, поэтому они небольшие", – отмечает эколог.

Уничтожат ли цветы сильные морозы

Многих интересует, а что же будет с подснежниками, если в Киев вернется холод.

"Действительно, зима еще может вернуться. На следующую неделю прогнозируют морозы до 5 градусов. Но подснежники, которые сейчас цветут, адаптированы к возможному похолоданию. Растения готовы к умеренным морозам и нормально их выдерживают. Конечно условия, если не будет до -20 градусов. Если же выпадет снег и будет более 5 градусов мороза, то такая погода подснежникам не навредит. Когда вернется тепло, они дальше будут расти и цвести", – прогнозирует Александр Соколенко.

В трех районах цветет сакура

Тем временем, в Днепровском, Оболонском и Печерском районах столицы зацвела сакура.

По словам экологов, для растений это тревожный сигнал, потому что цветение "не в сезон" вредно — истощаются ресурсы, существует риск повреждения морозами, уменьшается устойчивость к болезням. Да и насекомые еще отсутствуют для опыления цветов.

"С вишней, в отличие от подснежников, большие риски. Деревья могут заболеть и даже погибнуть в случае существенных морозов", – отмечает Александр Соколенко.

В Киеве зацвела сакура. Фото: телеграмм-канал "Автопатруль Майдан"

Напомним, синоптики шокировали прогнозом на февраль.

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