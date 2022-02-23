В Киеве в зеркальную дату женилось более 400 пар: что скрывает день-палиндром

В Киеве в зеркальную дату женилось более 400 пар: что скрывает день-палиндром

Несмотря на то, что дата-оборотень хороша, энергетически она очень сложна.

Несмотря на все – жизнь продолжается. Только в столице вышло замуж рекордное количество пар – более 400. Все из-за так называемой зеркальной даты — 22.02.2022. Что это за числа, какой смысл и энергетику они несут, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Зеркальная дата: время бракосочетаний

В столичном центральном ЗАГСе одна за другой проходят свадебные церемонии. Сегодня здесь расписываются сразу 40 пар.

Киевляне Родион и Мария вообще не планировали жениться в феврале, но когда узнали о так называемой дате-палиндроме или зеркальной дате – число, которое одинаково читается в обоих направлениях, решили изменить планы.

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В магию чисел пара не верит, говорят, просто понравилось такое сочетание цифр. Таких, как ВойтенкиЮ только в столице 406 пар. Это в десять раз больше, чем в любой другой день – рассказывают работники ЗАГСа. Говорят, готовились к такому наплыву молодоженов.

Зеркальная дата: мнение нумеролога

Несмотря на то, что дата-оборотень хороша, энергетически она очень сложна – рассказывает нумеролог Владислав Грицай. Такое количество цифр в две вносит энергетический дисбаланс, напряжение и конфликтность. Не самый лучший этот день и для бракосочетаний – считает нумеролог.

Зеркальная дата: мнение астролога

У него очень мощная энергетика. С сегодняшнего дня и до 24 марта – период жесткой трансформации – рассказывает астролог Елена Саенко. В это напряженное время она рекомендует не поддаваться на манипуляции и сохранять спокойствие.

В этот период астролог советует больше проводить время с семьей – источником положительной энергии. А еще, говорит, не забудьте загадать желание – оно обязательно сбудется.

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