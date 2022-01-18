В Киеве ветер сдул трехметровый крест с купола Софийского собора: почему не выдержал металл

В настоящее время идет внеплановое обследование куполов и крестов.
В Киеве сильный ветер сдул трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. Сейчас он доставлен на экспертизу. Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал.
О том, почему металл не выдержал – 17 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Кресты на Софии, ныне венчающие ее купола, были заменены к Олимпиаде-80, им всего 40 лет.
По словам заместителя генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадима Кириленко, если соблюдать технологию, то они могут стоять вечно. Но советские реставраторы, объясняет он, то ли – действительно спешили, то ли – допустили ошибку: основу крестов, черный металл, обернули медью.
"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы… Эти металлы между собой сработали и друг друга съели", – говорит он.
Стало ясно: кресты нужно реставрировать, но планировать такие работы в холодное время года невозможно: ждали лета. Стихия – внесла коррективы.
Заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" по культурно-просветительской деятельности Кира Петрачек признается – прогноз погоды зимой пересматривает несколько раз в день. Если синоптики прогнозируют ветер, говорит – закрепляют все, что реально закрепить.
"На куполах, к сожалению, это невозможно предупредить", – отмечает она.
В настоящее время идет внеплановое обследование куполов и крестов. В случае необходимости кресты, которые могут представлять опасность для посетителей и работников музея – снимут. И будут ждать лета, когда можно будет начать – реставрацию.
Напомним:
В Киеве 14 января зафиксировали рекордную скорость ветра – 23 м/с или 83 км/ч. Показатель на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году. Отмечается, что исторический рекордный максимум скорости ветра в столице равняется 25 м/с и удерживается с 20 марта 1881 года.
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