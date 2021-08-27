В Киеве владелец квартиры перестроил ее на 7 смарт-домов и выставил их на продажу: соседи возмущены

В Киеве владелец квартиры перестроил ее на 7 смарт-домов и выставил их на продажу: соседи возмущены

Перепланировка привело к подтоплению.

В Киеве владелец 130 квадратных метров в многоэтажке перестроил свою 5-ти квартиру на 7 маленьких. Смарт-дома сейчас продает за 57 000 долларов за штуку. Соседи снизу недовольны, ведь их сверху топит. Когда пришли разбираться, то и выяснили, что над ними теперь около десятка мелких квартир с отдельными санузлами, которые построены незаконно.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В новостройке в Подольском районе еще не заехали все жители, но в подъезде уже кипят страсти. Все началось с пятна на 8 этаже. Соседи сверху стали топить квартиру Николая. Он пошел поговорить, к тому, кто топит, и выяснил, что выяснить это невозможно. Потому за дверью не одна квартира, а уже целых 7. «Надо мной смарт-квартиры, каждый будет включать музыку, сливать воду», — рассуждает мужчина.

Согласно плану этажей, над ним должно быть двухуровневая пятикомнатная квартира под номером 188. А по данным реестра недвижимого имущества: здесь уже семь отдельных домов— 188 а, б, в ... и далее по алфавиту.

Под дверью измельченной квартиры собрались соседи. Они уже изучили законодательство и выяснили, что запрещено вмешиваться в опорные конструкции и переносить мокрые зоны: есть туалеты должны быть под туалетами, ванны под ваннами.

Председатель ОСМД думает, как же с одной квартиры сделали семь. Как ни крути, а с семи квартир, до двух точно надо прокладывать новые канализационные трубы. Она пришла вручить владельцу того, что за дверью, предписание о подтоплении. Далее порога рабочие не пускают. А как там устроили семь квартир, не говорят.

Официально владелец двухуровневой квартиры — Общество с ограниченной ответственностью. Юрист советует писать жалобу в департамент строительного контроля, в районную и к городским властям, чем больше, тем лучше.

«Главная цель — подготовиться к возможному суду. Зафиксировать как можно больше фактов — куда обращались, что делали, чтобы были доказательства», — советует юрист.

Между тем квартиры в квартире выставили на продажу. За одну из них на 26 квадратов правят 57000 долларов. Но после того, как соседи квартиры восстали, объявления о продаже на следующий день — исчезли. Строители на объект не вышли.

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