В Киеве владелец, сделавший из одной квартиры три, приобрел еще одно жилье в этом же доме: что известно

Оказалось, что стены, на которых ведутся работы – подпорные.
В Киеве владелец, сделавший из одной квартиры три, приобрел еще одно жилье в этой же многоэтажке.
Мужчина там хочет создать такую же трансформацию.
Детали — в сюжете "Сніданку з 1+1" за 10 февраля.
Отметим, что мужчина в своей трехкомнатной квартире провел в каждую из комнат по санузлу, и начал использовать комнаты как отдельные смартквартиры. По проекту дома такие манипуляции запрещены. Лилия Лысенко, живущая прямо под таким "хостелом", уже два года борется с горе-владельцем. Однако ЖЭК и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства – на запросы реагируют вяло.
Позапрошлым летом представители ЖЭКа составили акт, требующий срочного демонтажа дополнительных труб. Однако дальше письма дело не пошло. Лилия показывает нам запросы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины. Именно этот орган должен бороться с неправомерными перепланировками. Однако на многочисленные обращения женщины – реакции ноль. Эту историю мы рассказали в "Сныданку" две недели назад. Надежда была только на огласку в медиа.
Однако случилось худшее. Этот самый владелец в этом же доме приобрел еще одну квартиру. Жители опасаются, что в новом жилье он сделает то же самое.
Прораб, ныне работающий в приобретенной квартире, говорит, что владелец дает команду, чтобы быстрее что-то делать... Там планируется несколько санузлов. Так что соседи понимают, что история повторяется.
"Некоторые стены были проштроблены изнутри", — отмечают жители многоэтажки.
Мужчина по имени Александр живет 12-ю этажами ниже. И даже там почувствовал, что дом дрожит.
"Вибрация там полов, стен", — уточнил он.
Оказалось, что стены, на которых ведутся работы – подпорные.
В управляющей компании говорят, что об этой проблеме знают и даже два дня подряд вызвали туда полицию.
"Полиция, я так понимаю, туда не приехала", – говорит сотрудница управляющей компании.
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства вообще не отвечает. Ни жителям, ни "Сніданку". Хотя юристы и адвокаты говорят, что это именно она контролирует и наказывает за незаконные трансформации.
Адвокат Ирина Стародуб говорит, что дальнейшие действия – это только обращение с иском, заявлением в суд.
"И в судебном порядке мы будем подавать ходатайство, чтобы все-таки обязать ГАСИ через суд предоставить нам вывод, поскольку без такого заключения мы не сможем в полном объеме вынести свою правовую позицию", — отмечает она.
Адвокат добавляет, что уже на следующей неделе дело соседки Лилии попадет в суд.
Жители надеются, что со второй квартирой все не зайдет так далеко, и опасный ремонт остановят раньше.
Напомним, в столице владелец квартиры сдает комнату-балкон за 4 тысячи гривен. Предприимчивый хозяин просит за такую комнату 3500 гривен и еще 500 гривен за коммунальные услуги.
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