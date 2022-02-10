В Киеве владелец, сделавший из одной квартиры три, приобрел еще одно жилье в этом же доме: что известно

Оказалось, что стены, на которых ведутся работы – подпорные.

В Киеве владелец, сделавший из одной квартиры три, приобрел еще одно жилье в этой же многоэтажке.

Мужчина там хочет создать такую же трансформацию.

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Детали — в сюжете "Сніданку з 1+1" за 10 февраля.

Отметим, что мужчина в своей трехкомнатной квартире провел в каждую из комнат по санузлу, и начал использовать комнаты как отдельные смартквартиры. По проекту дома такие манипуляции запрещены. Лилия Лысенко, живущая прямо под таким "хостелом", уже два года борется с горе-владельцем. Однако ЖЭК и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства – на запросы реагируют вяло.

Позапрошлым летом представители ЖЭКа составили акт, требующий срочного демонтажа дополнительных труб. Однако дальше письма дело не пошло. Лилия показывает нам запросы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины. Именно этот орган должен бороться с неправомерными перепланировками. Однако на многочисленные обращения женщины – реакции ноль. Эту историю мы рассказали в "Сныданку" две недели назад. Надежда была только на огласку в медиа.

Однако случилось худшее. Этот самый владелец в этом же доме приобрел еще одну квартиру. Жители опасаются, что в новом жилье он сделает то же самое.

Прораб, ныне работающий в приобретенной квартире, говорит, что владелец дает команду, чтобы быстрее что-то делать... Там планируется несколько санузлов. Так что соседи понимают, что история повторяется.

"Некоторые стены были проштроблены изнутри", — отмечают жители многоэтажки.

Мужчина по имени Александр живет 12-ю этажами ниже. И даже там почувствовал, что дом дрожит.

"Вибрация там полов, стен", — уточнил он.

Оказалось, что стены, на которых ведутся работы – подпорные.

В управляющей компании говорят, что об этой проблеме знают и даже два дня подряд вызвали туда полицию.

"Полиция, я так понимаю, туда не приехала", – говорит сотрудница управляющей компании.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства вообще не отвечает. Ни жителям, ни "Сніданку". Хотя юристы и адвокаты говорят, что это именно она контролирует и наказывает за незаконные трансформации.

Адвокат Ирина Стародуб говорит, что дальнейшие действия – это только обращение с иском, заявлением в суд.

"И в судебном порядке мы будем подавать ходатайство, чтобы все-таки обязать ГАСИ через суд предоставить нам вывод, поскольку без такого заключения мы не сможем в полном объеме вынести свою правовую позицию", — отмечает она.

Адвокат добавляет, что уже на следующей неделе дело соседки Лилии попадет в суд.

Жители надеются, что со второй квартирой все не зайдет так далеко, и опасный ремонт остановят раньше.

Куда жаловаться, если сосед нарушает строительные нормы

Напомним, в столице владелец квартиры сдает комнату-балкон за 4 тысячи гривен. Предприимчивый хозяин просит за такую комнату 3500 гривен и еще 500 гривен за коммунальные услуги.

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