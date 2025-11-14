В Киеве владельцы квартиры задолжали 730 000 грн за коммуналку: что известно о "рекорде"

Владельцы квартиры в Киеве задолжали 730 000 грн за комуслуги / © ТСН

Владельцы элитной недвижимости в центре Киева являются одними из крупнейших должников за тепло и горячую воду.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин рассказал, что предприятию, где он работает, жители Киева по состоянию на 11 ноября 2025 года задолжали 6,3 миллиарда гривен.

Тем кто не платит за эти услуги, сначала о долге напоминают в платежках, личных кабинетах и предлагают реструктуризацию. Когда призывы к совести не срабатывают — идут в суд.

«Вот, например, есть квартира площадью 276 квадратных метров на улице Мокрой. Сумма задолженности действительно шокирующая — 730 тысяч гривен», — говорит он.

Чиновник отмечает, коммунальные услуги здесь не платили с 2019 года.

«Есть квартира на улице Институтской с задолженностью, сейчас также в суде находится с задолженностью в 600 тысяч гривен, площадь квартиры, извините, 995 квадратных метров», — говорит он.

