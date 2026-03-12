- Дата публикации
В Киеве внезапно на 5 гривен подорожает проезд в маршрутках: что известно
Уже в субботу частные перевозчики будут брать за одну поездку 20 гривен.
В Киеве вырастет стоимость проезда в частных маршрутках. Уже в субботу (14 марта) в салонах автобусов изменят ценники. Стоимость проезда вырастет на 5 гривен. То есть вместо 15 придется заплатить 20 гривен. На 5 гривен подорожают все маршрутки, которые осуществляют перевозки в пределах города Киева.
Некоторые перевозчики уже предупредили пассажиров об изменении тарифов. Соответствующие объявления появились в маршрутках, которые работают на маршруте №434.
Тарифы на проезд в Киеве: кто и как их устанавливает
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на запрос ТСН.ua отмечают, что городские власти устанавливают тарифы только на перевозку пассажиров автобусными маршрутами общего пользования, которые работают в обычном режиме движения.
То есть город регулирует стоимость проезда только на маршрутах муниципального пассажирского транспорта. В то же время тарифы на перевозки, которые осуществляют частные перевозчики, городскими властями не устанавливаются.
Частные перевозчики уведомляют город об увеличении стоимости проезда и объясняют причины.
«Учитывая официальные письма от частных перевозчиков, работающих на маршрутной сети Киева, то с 14 марта стоимость проезда в маршрутных такси вырастет на 5 грн и составит 20 грн за поездку», — сообщил на запрос ТСН.ua Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Почему растет стоимость проезда
В Департаменте говорят, что частные перевозчики аргументируют повышение тарифа рядом причин и прежде всего резким ростом стоимости дизельного топлива/
Частные перевозчики отмечают, что повышение тарифа является вынужденным шагом и связано со значительным ростом стоимости дизельного топлива, запасных частей, а также других материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения стабильной работы транспорта и бесперебойной перевозки пассажиров.
Будет ли дорожать проезд в коммунальном транспорте?
«Подчеркиваем, что в городе остается неизменной стоимость поездок в коммунальном пассажирском транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Город продолжает поддерживать доступный тариф для пассажиров на этих видах транспорта», — отмечают в Департаменте.
Там подчеркивают, что изменения тарифа касаются исключительно маршрутов, которые обслуживаются частными перевозчиками в режиме маршрутного такси
Пока неизвестно вырастет ли стоимость проезда на маршрутах, которые обслуживает КП «Киевпастрас». Сейчас такая информация в Департаменте отсутствует.