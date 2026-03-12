В Киеве внезапно на 5 гривен подорожает проезд в маршрутках: что известно

В Киеве подорожает проезд в маршрутках / © УНИАН

В Киеве вырастет стоимость проезда в частных маршрутках. Уже в субботу (14 марта) в салонах автобусов изменят ценники. Стоимость проезда вырастет на 5 гривен. То есть вместо 15 придется заплатить 20 гривен. На 5 гривен подорожают все маршрутки, которые осуществляют перевозки в пределах города Киева.

Некоторые перевозчики уже предупредили пассажиров об изменении тарифов. Соответствующие объявления появились в маршрутках, которые работают на маршруте №434.

Тарифы на проезд в Киеве: кто и как их устанавливает

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на запрос ТСН.ua отмечают, что городские власти устанавливают тарифы только на перевозку пассажиров автобусными маршрутами общего пользования, которые работают в обычном режиме движения.

То есть город регулирует стоимость проезда только на маршрутах муниципального пассажирского транспорта. В то же время тарифы на перевозки, которые осуществляют частные перевозчики, городскими властями не устанавливаются.

Частные перевозчики уведомляют город об увеличении стоимости проезда и объясняют причины.

«Учитывая официальные письма от частных перевозчиков, работающих на маршрутной сети Киева, то с 14 марта стоимость проезда в маршрутных такси вырастет на 5 грн и составит 20 грн за поездку», — сообщил на запрос ТСН.ua Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Почему растет стоимость проезда

В Департаменте говорят, что частные перевозчики аргументируют повышение тарифа рядом причин и прежде всего резким ростом стоимости дизельного топлива/

Частные перевозчики отмечают, что повышение тарифа является вынужденным шагом и связано со значительным ростом стоимости дизельного топлива, запасных частей, а также других материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения стабильной работы транспорта и бесперебойной перевозки пассажиров.

Будет ли дорожать проезд в коммунальном транспорте?

«Подчеркиваем, что в городе остается неизменной стоимость поездок в коммунальном пассажирском транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Город продолжает поддерживать доступный тариф для пассажиров на этих видах транспорта», — отмечают в Департаменте.

Там подчеркивают, что изменения тарифа касаются исключительно маршрутов, которые обслуживаются частными перевозчиками в режиме маршрутного такси

Пока неизвестно вырастет ли стоимость проезда на маршрутах, которые обслуживает КП «Киевпастрас». Сейчас такая информация в Департаменте отсутствует.