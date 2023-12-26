В Киеве внезапно появились блокпосты: что происходит на самом деле и почему жители паникуют

В Киеве снова появились блокпосты. Пользователи соцсетей сообщают, что 26 декабря в разных районах города военные перекрывают проезжие части и уже останавливают водителей для проверки документов.

Что действительно происходит на столичных дорогах, почему это так переполошило киевлян и что говорят городские власти, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Новые блокпосты в Киеве

Вот видео, которое одним из первых успело завирусить в сети. На нем один из перекрестков в Подольском районе города Киева. Как видите, на нем военные вместе с полицейскими оборудовали некий блокпост и избирательно проверяют машины.

Таких блокпостов по городу уже много. Понемногу появляются фотографии таких по городу, которые активно тиражируются в СМИ.

Объяснение от МВД

Первыми такую активность силовиков попытались объяснить в МВД: говорят, проводят спецмеры в столице, а проверяют водителей по классике — не везут ли они запрещенного. Но ведь пользователей, скажем честно, волнует несколько иное — нет ли среди людей в пикселе работников ТЦК и СП.

На "новых" блокпостах раздают повестки?

Как вы понимаете, если человек чего-то не знает, то он начинает придумывать. Именно поэтому в соцсетях и разнеслась паника, якобы на "новых" блокпостах будут массово выдавать приглашения в военкоматы.

Читайте ведущие новости дня:

К счастью, на эту информационную волну отреагировали в Киевской городской военной администрации. Напомним, что блокпосты по Киеву, по крайней мере, ближе к центру, убрали уже довольно давно — в начале 23-го года. Появление новых точно не удивило бы киевлян, если бы не новости о новой массовой мобилизации.



“Безопасные учения. В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей – это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому, Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25 по 28 декабря!”, — говорится в сообщении КМВА.

В КМВА говорят, что их меры совсем не касаются мобилизации, но справедливо напоминают — Украина до сих пор воюет, а враг никуда не делся. Так что столица имеет разными способами готовиться к "возможному" наступлению россиян. Один из них — обучение киевских силовиков на блокпостах.



“Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачу – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения”, – сообщили в КМВА.



Реагируют на устрашающих киевлян уже и военные. Просят их не беспокоиться, а главное — не сеять панику среди других.

Они там стоят не по собственной инициативе — посреди проезжей части в холоде и на ветру, а все же отрабатывают внештатные ситуации, чтобы в случае возникновения реальной угрозы оборудовать такой блокпост как можно скорее. Возможно, именно обученность военных в начале 22 года спасла киевлян от проникновения многочисленных ДРГ в столицу.

"Паника" через законопроект о мобилизации

Однако на фоне информационной волны о новой мобилизации, недоразумениях и новых скандалах обойти будет крайне тяжело. Все же слышали о законопроекте с предложениями по мобилизации? Так вот, как сообщают источники Украинской правды, депутатам партии "Слуги народа" рекомендовали избегать комментариев относительно мобилизации. По их информации, у президента Зеленского попросили, чтобы эту тему комментировали военные, которые и запросили мобилизацию.

Объяснение от нардепа

А вот другой народный депутат, а до этого секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко объяснил, зачем Украине 450-500 тысяч новых мобилизованных, о которых впервые рассказал президент Зеленский.

Люди думали, что мы скоро победим, поэтому решили, что можно спокойно жить, не готовиться к мобилизации, что все сделают ребята, которые уже на фронте. А сейчас слова о дополнительных 450-500 тысячах мобилизованных стали для всех холодным душем.

Но сколько людей нужно для пополнения санитарных потерь за год? Сколько нужно для формирования новых подразделений? Приблизительно такое количество.

Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война, с военной точки зрения, может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту”, – рассказал Костенко в комментарии “Укринформу”.

Украинцам грозят новые штрафы

Изменить правила мобилизации должны достаточно сильно, а также есть новости и об ответственности за уклонение от призыва. В правительстве предлагают взимать за это огромные штрафы. Кабмин предлагает увеличить штрафы за военные правонарушения, например:

за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета — штраф от 8500 до 17000 грн;

за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации — штраф от 25 500 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 85 000 грн для должностных лиц;

за нарушение этого законодательства во время военного положения штраф составит от 34 000 до 51 000 грн. для граждан и от 153 000 до 204 000 грн. для должностных лиц.

Кстати, рассматривать законопроект о мобилизации народные депутаты начнут 10 января.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве внезапно появились блокпосты: что происходит и почему жители паникуют?

Читайте также: