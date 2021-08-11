В Киеве внук издевался над бабушкой, а когда приехала полиция, прыгнул с восьмого этажа

В Киеве внук издевался над бабушкой, а когда приехала полиция, прыгнул с восьмого этажа

Сейчас парень находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Киеве внук издевался над бабушкой, а когда приехала полиция, прыгнул с восьмого этажа.

Сейчас парень находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом ТСН.ua сообщила пресс-офицер Днепровского управления полиции Киева Диана Панасюк.

"Такой случай действительно зафиксирован в Днепровском районе. Парень, 2003 года рождения, прыгнул из окна восьмого этажа именно в тот момент, когда на вызов о домашнем насилии против его бабушки приехала полиция", — рассказала пресс-офицер.

Диана Панасюк уточнила, что парень жив и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Правовую квалификацию событию еще не присвоена, поскольку полиция выясняет все обстоятельства трагедии", — добавила она.

Напомним, в Киеве внук систематически совершал домашнее насилие в отношении своей бабушки: он не выпускал ее из квартиры, забирал деньги и угрожал расправой. Такими действиями мужчина довел женщину до психического расстройства.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку