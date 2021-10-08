В Киеве во время строительства метро повредили канализацию: сотни жителей живут над нечистотами в подвале

Люди жалуются на нестерпимую вонь.

На столичном Подоле когда строили метро, повредили канализационный коллектор в двух десятиэтажных домах. Теперь жители сотен квартир живут над нечистотами, потому что они вместо канализации текут в подвал.

Что говорят жители и чем опасна ситуация с канализацией, об этом рассказали в сюжете "Сніданку з 1+1".

Это улица Полковая в Подольском районе Киева. За одним из заборов уже два года строят метро. Впрочем, во время этого строительства повредили два канализационные коллекторы. Теперь два дома живут без канализации. Так, уже полгода все, что должно быть в канализации, стекает в подвал жилого дома.

Галина живет на шестом этаже. "Подвалы все затоплены. Здесь комаров столько, что сверху вниз нельзя было пройти. Дышать нельзя", — говорит женщина. Лифт в доме не работает. А из-за болезни такие походы на шестой этаж для нее становятся настоящей пыткой.

Елена с семьей живет этажом выше. Вонь достается и туда, поэтому женщина пыталась от него избавиться: "Дверь уплотнили, чтобы запах не шел. Но запах такой едкий, что ребенок этим постоянно дышит".

Именно поэтому люди инициировали группу, с которой обращаются в государственные структуры за помощью. "Глава района обратился к метрострою. Мягко говоря — отписались. Обратились к канализационным сетям. Там говорят, мол предписание выписали. Никому этот участок не нужен", — говорит житель дома Юрий.

Строители метро сломали канализацию: теперь жители сотен квартир живут над нечистотами

Дело не только в том, что от нечистот в подвалах вонь, а влага разрушает фундамент. Габаритная техника еще и разбила дорогу.

"Сніданок" написал запрос в Киевскую городску. госадминистрацию. Письменно нас заверили: подвал очищают и выкачивают из него все нечистоты. "В ближайшее время будут начаты работы по восстановлению участка внешнего канализационного трубопровода", — говорилось в письме. Впрочем, воочию мы увидели совсем другую картину.

Дышать таким воздухом не просто неприятно, но и опасно, говорит биохимик Глеб Репич. "Канализационный газ влияет смертельно. Это смесь углекислого газа, сероводорода и аммиака, каждый из которых в отдельности уже является смертельным", — отметил он.

Например, аммиак раздражает дыхательные пути. "Второй ингредиент — это сероводород. Его запах знают все — это запах тухлых яиц. Сероводород вместе с тем является очень токсичным газом. Даже небольшие его концентарции могут быть смертельными. Сероводород блокирует наши ферменты, если их разрушить, то орагнизма работать не будет", — говорит биохимик.



Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит: эту ситуацию под силу решить только власти. Часто затягивают, ведь нет средств. "Эта подрядная организация нанималась для одних работ, а повредили коллектор. Вы понимаете, что это же отдельные работы. Есть ли средства у подрядчика, есть лм люди, есть ли у них профессия эту работу делать? Не нужно ли будет КП проводить отдельный тендер", — пояснил он.



Что касается испорченных подвалов, то жители имеют полное право требовать капитального ремонта. Это их частная собственность и нанесли прямой ущерб их имуществу.

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