В Киеве водитель автобуса во время рейса пошел за помидорами: что произошло

Пассажиры вынуждены были ждать, пока водитель делал покупки / © https://ua.depositphotos.com/

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В Киеве водитель автобуса №72 остановился во время рейса возле раскладки с овощами на улице Светлицкого и пошел себе за покупками. Пассажиры были вынуждены ждать пока водитель-пенсионер выбирал и покупал помидоры и еще какие-то овощи.

Этот момент попал на видео и распространяется по Сети.

Водитель — пожилой человек, который вынужден работать на коммунальном транспорте. Ведь из-за войны и мобилизации «Киевпастранс» сейчас остро нуждается в водителях.

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В Сети многие люди отнеслись к такой ситуации с пониманием и без негатива.

«Возможно, у дедушки-водителя не было времени, чтобы сходить за покупками после работы», — пишет киевлянка Марина.

«Весь мир ждал, пока водитель выбирал помидоры», — написал Сергей.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА говорят, что водитель не имел права покидать салон автобуса без служебной необходимости во время рейса. И такие ситуации не должны повторяться.

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«В то же время мы понимаем, что за каждой подобной историей — живой человек с собственными обстоятельствами. Это не снимает ответственности, но призывает нас подходить к таким случаям с пониманием, сохраняя при этом требования к безопасности и качеству обслуживания пассажиров», — прокомментировали ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Там добавляют, что на ближайшем совещании со всеми водителями пообщаются на предмет предотвращения таких ситуаций.

«Мы бесконечно благодарны пассажирам за их понимание и человечное отношение к этой ситуации», — отмечают в Департаменте.

Напомним, в Киеве взрослый мужчина преследовал школьницу, требуя от нее интима

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