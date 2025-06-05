ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1377
Время на прочтение
2 мин

В Киеве водитель автобуса во время рейса пошел за помидорами: что произошло

со всеми коммунальными водителями обещают провести разъяснительную беседу.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
В Киеве водитель автобуса во время рейса пошел за помидорами: что произошло

Пассажиры вынуждены были ждать, пока водитель делал покупки / © https://ua.depositphotos.com/

В Киеве водитель автобуса №72 остановился во время рейса возле раскладки с овощами на улице Светлицкого и пошел себе за покупками. Пассажиры были вынуждены ждать пока водитель-пенсионер выбирал и покупал помидоры и еще какие-то овощи.

Этот момент попал на видео и распространяется по Сети.

Водитель — пожилой человек, который вынужден работать на коммунальном транспорте. Ведь из-за войны и мобилизации «Киевпастранс» сейчас остро нуждается в водителях.

В Сети многие люди отнеслись к такой ситуации с пониманием и без негатива.

«Возможно, у дедушки-водителя не было времени, чтобы сходить за покупками после работы», — пишет киевлянка Марина.

«Весь мир ждал, пока водитель выбирал помидоры», — написал Сергей.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА говорят, что водитель не имел права покидать салон автобуса без служебной необходимости во время рейса. И такие ситуации не должны повторяться.

«В то же время мы понимаем, что за каждой подобной историей — живой человек с собственными обстоятельствами. Это не снимает ответственности, но призывает нас подходить к таким случаям с пониманием, сохраняя при этом требования к безопасности и качеству обслуживания пассажиров», — прокомментировали ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Там добавляют, что на ближайшем совещании со всеми водителями пообщаются на предмет предотвращения таких ситуаций.

«Мы бесконечно благодарны пассажирам за их понимание и человечное отношение к этой ситуации», — отмечают в Департаменте.

Напомним, в Киеве взрослый мужчина преследовал школьницу, требуя от нее интима

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie