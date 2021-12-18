В Киеве водитель ночью на бешеной скорости протаранил десять припаркованных авто

Авария в ночь на 18 декабря произошла в Подольском районе Киева.

В Киеве водитель ночью на бешеной скорости протаранил десять припаркованных авто

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Авария в ночь на 18 декабря произошла в Подольском районе Киева.

По предварительной информации полиции, мужчина на бешеной скорости сначала задел одну из припаркованных авто. Водителя занесло и он протаранил еще с десяток автомобилей. По словам свидетелей, мужчина из авто вышел, надел маску и скрылся в обратном направлении.

ТСН.ua

Напомним, что в Харькове группа адвокатов, представляющая интересы пострадавших в резонансном ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина, заявила о новых преступлениях подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского.

Напомним, что харьковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Следователи устанавливают факт допуска несовершеннолетнего родителями к управлению автомобилем.

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