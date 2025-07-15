В Киеве произошло ДТП с авто и троллейбусом в Киеве / © Getty Images

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В Киеве произошло ДТП с троллейбусом №26 (станция метро «Нивки» — проспект Свободы), который въехал в припаркованный автомобиль.

Пользователей Сети заинтересовала реакция водителя троллейбуса — он сидел в кабине коммунального транспорта и будто оцепенел, медленно сжимая руки и зажмурив глаза, а потом будто проснулся ото сна.

Поведение водителя, пользователи социальных сетей расценили как якобы состояние под действием запрещенных веществ. Но в Департаменте транспортной инфраструктуры ТСН.ua заверили, что это не так.

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Водитель из-за шока будто оцепенел, пишут в телеграм-канале «Реальный Киев» / © из соцсетей

«В соцсетях распространяется информация об инциденте с участием водителя троллейбуса. Действительно, на месте происшествия у водителя наблюдалась реакция на стресс, что могло показаться окружающим нетипичным поведением. Полиция оперативно прибыла на место — никаких признаков пребывания водителя в состоянии опьянения или под действием запрещенных веществ не обнаружено», — сообщили ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там добавляют, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и призывают воздерживаться от распространения неподтвержденной информации.

Напомним, ранее в Киеве маршрутка врезалась в припаркованный грузовик. Среди пострадавших — несовершеннолетняя девушка.