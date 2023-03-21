В Киеве военного в балаклаве выгнали из маршрутки: подробности скандала (видео)

Водитель говорит, что никого не выгонял, а военный был в спортивных штанах и балаклаве.

В социальных сетях активно обсуждают видео, на котором водителя маршрутки №580 обвиняют в том, что он якобы отказал в бесплатном проезде военнослужащему. Кстати, стоимость проезда в этом автобусе составляет 15 гривен. На видео водителя называют неприятными словами, а в комментариях люди дискутируют по поводу этой ситуации и посыпают водителя проклятиями.

Мужчина, записавший видео, утверждает, что видел на куртке военного – шевроны, позывной. На видео он говорит, что воина ВСУ выгнали из маршрутки.

Сайт ТСН.ua обратился за разъяснением к частному перевозчику, работающему на этом маршруте.

Также читайте Поддерживал оккупантов: пограничники на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП

Директор компании-перевозчика отмечает, что этот случай произошел не на конечном маршруте, а на улице Каштановой.

«В маршрутку вошел молодой человек в военной куртке, спортивных штанах и в балаклаве на голове – лица не было видно. Он показал водителю документ на листе бумаги с фото. Наш водитель посмотрел на человека в балаклаве и попросил показать военный билет. Водитель считает, что парень просто хотел пошутить, потому что после просьбы показать военный билет сразу вышел из маршрутки. В салоне начали кричать, что военного выгнали. Какой-то мужчина снял это видео, выложил в Сеть и на водителя посыпались обвинения», — рассказывает сайту ТСН.ua Сергей Криворучко, директор частного предприятия «Универсал-Транс».

Он добавляет, что если бы мужчина действительно был военным, то он бы не ходил по городу в спортивных штанах и не заходил в транспорт в балаклаве на лице.

«Скорее всего, так наша молодежь решила подшутить… Возможно, и удостоверение у парня было не его. Наш водитель с ним нормально разговаривал, не ссорился, не обижал, не выгонял из маршрутки. Просто сказал – покажи военный билет и поезжай себе. На водителя никогда не было нареканий, он давно работает на маршруте и с уважением относится к нашим воинам. Перевозит льготников при предъявлении удостоверения. Да и военных возит бесплатно, когда они в форме или показывают соответствующий документ», – объясняет Сергей Криворучко.

Директор предприятия добавляет, что наказывать водителя не за что. Он ничего плохого не сказал и не сделал при работе на маршруте.

Напомним, на станции метро "Хрещатик" полицейские задержали нетрезвого мужчину. В социальных сетях была опубликована фото момента задержания в метро. Людей испугала лужа крови на полу станции. А полицейские увели мужчину на выход.

Ученый, защищавший Украину: в Киеве попрощались с воином Бижаном Шароповым

Читайте также: