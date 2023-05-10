В Киеве вороны нападают на клиентов супермаркета: бьют клювами и крыльями по голове (видео)

В зоопарке посоветовали, как себя вести при встрече с агрессивной птицей

На столичных Позняках вороны нападают на прохожих, следующих за покупками в супермаркет. Пара птиц внезапно налетает на людей – бьет клювами и крыльями по голове, когда кто-то поднимается по лестнице.

В Киевском зоопарке сайту ТСН.ua рассказали, что это стандартное поведение птиц весной. Где-то рядом есть гнездо с птенцом, а вороны таким образом защищают своих малышей.

"Скорее всего, где-то в кустах, на крыше магазина, или у помойки спрятано гнездо с птенцом. Так вороны защищают своих деток от возможной опасности. Вороны могут нападать на всех без разбора. Защищая птенцов они могут бросаться на мужчин, женщин, детей. Особенно, если человек идет и не замечает птицу, также вороны атакуют кошек и собак – воспринимая их как потенциальную опасность для своих детей, поэтому, проходя в магазин, люди должны показать, что видят птицу, в таком случае она не будет нападать. Лучше обходить место, где вороны защищают свое гнездо", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Возле супермаркета всегда много людей и не все знают о вороне. Поэтому их приступы будут продолжаться пока птенчик не подрастет.

Специалисты говорят, что можно попытаться найти воронье гнездо и перенести его в более малолюдное место. Возможно, это захочет сделать администрация маркета, чтобы покупатели чувствовали себя в безопасности. Но сделать это без соответствующей подготовки сложно, потому что вороны будут отчаянно защищаться и нападать на тех, кто придется их переселять.

"Лучший вариант — это обходить место, где птицы охраняют свое гнездо. Вороны из видео очень рано активизировались, они гнездятся преимущественно в конце мая и становятся в этот период более агрессивными", — добавляет Кирилл Трантин.

В Киеве вороны нападают на посетителей супермаркета

Напомним, в Сети появилось видео, на котором зафиксировано необычное явление в Киеве. Сотни ворон "атакуют" Киево-Печерскую лавру.

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