В Киеве возле больницы "Охматдет" перевернулась "скорая": в нее влетел джип (фото)

Пострадали шесть человек, среди них ребенок.

В Киеве возле больницы "Охматдет" произошло ДТП. Джип влетел в скорую. От удара автомобиль медиков перевернулся.

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

"По предварительной информации, потерпевшие отсутствуют. На месте работают правоохранители, чтобы установить механизм и детали совершения ДТП", — рассказали правоохранители.

Позже в полиции добавили, что по обновленной информации в результате ДТП – 6 пострадавших, среди них и малолетний ребенок.

Предварительно известно, что автомобиль скорой помощи, на котором были включены звуковой и световой спецсигналы, двигался по улице Вячеслава Черновола со стороны проспекта Воздухофлотского. "Скорая" перевозила младенца в больницу. В это время с ней столкнулся внедорожник "Гранд Чероки", в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок. Ребенок для дальнейшей госпитализации передан медикам.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, 8 февраля произошло масштабное ДТП на Житомирской трассе под Киевом. Два грузовика столкнулись с "скорой" и легковушкой.

ДТП из-за блекаута: в Одессе водитель протаранил дверь в аптеку и разбил генератор

Читайте также: