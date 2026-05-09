В Киеве возле Вечного огня женщина включила советские песни о «дне победы»: что говорят в полиции
Полиция сообщила, что женщина выключила музыку после замечания правоохранителей.
В Киеве в парке Славы на Печерске 9 мая произошел инцидент возле стелы памяти и Вечного огня. Одна из женщин включила музыку советских времен с песнями о «дне победы».
Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Печерского района.
«Женщина громко включила музыку советских времен. К ней подошли сотрудники полиции и попросили выключить, на что гражданка быстро отреагировала. Чтобы не приводить к эскалации конфликта на женщину ничего не составляли и ее никто не трогал», — отметили в полиции.
Правоохранители не уточнили, какую именно композицию включила женщина. В то же время в полиции отметили, что песни о «дне победы» звучали недолго.
«Больше конфликтов у вечного огня пока не было. На месте дежурят полицейские, все проходит спокойно», — добавили правоохранители.
