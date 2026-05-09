ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

В Киеве возле Вечного огня женщина включила советские песни о «дне победы»: что говорят в полиции

Полиция сообщила, что женщина выключила музыку после замечания правоохранителей.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Женщина включила советские песни в Киеве. Фото: скриншот из видео Новости Киев

Женщина включила советские песни в Киеве. Фото: скриншот из видео Новости Киев

В Киеве в парке Славы на Печерске 9 мая произошел инцидент возле стелы памяти и Вечного огня. Одна из женщин включила музыку советских времен с песнями о «дне победы».

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Печерского района.

«Женщина громко включила музыку советских времен. К ней подошли сотрудники полиции и попросили выключить, на что гражданка быстро отреагировала. Чтобы не приводить к эскалации конфликта на женщину ничего не составляли и ее никто не трогал», — отметили в полиции.

Правоохранители не уточнили, какую именно композицию включила женщина. В то же время в полиции отметили, что песни о «дне победы» звучали недолго.

«Больше конфликтов у вечного огня пока не было. На месте дежурят полицейские, все проходит спокойно», — добавили правоохранители.

Напомним, вчера 8 мая в Киеве на Берестейском проспекте умер мужчина, которому внезапно стало плохо на улице. В Сети пишут, что человека можно было спасти благодаря дефибриллятору со станции метро, но предоставить его там отказались.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
51
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie