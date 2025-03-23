В Киеве возле вокзала полиция жестко задержала родителей на глазах малолетнего ребенка: видео

Родители ребенка были с явными признаками алкогольного опьянения.
В воскресенье, 23 марта, возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве прохожие заметили странное задержание.
На опубликованных в Сети видно, как полицейские жестко задерживают мужчину.
Женщину, пытавшуюся вмешаться, копы оттащили к полицейской машине. Рядом стоял малолетний ребенок.
Из источников в полиции ТСН.ua стало известно, что родители ребенка были с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина вел себя довольно агрессивно, начал конфликт с правоохранителями и был задержан.
"Предварительно у вокзала были замечены родители с явными признаками алкогольного опьянения и малолетним ребенком. Люди вели себя агрессивно, поэтому мужчина был задержан", — рассказал собеседник ТСН.ua в полиции.
На месте происшествия уже работают сотрудники ювенальной превенции. На нарушителей будут составлены административные протоколы. Также будеут решаться вопрос о дальнейших действиях в отношении ребенка.
Позже Патрульная полиция Киева обнародовала официальный комментарий по поводу этого инцидента.
В сообщении говорится, что родители малолетнего ребенка сами подошли к полицейским, кричали, выражались нецензурной бранью, нарушали общественный порядок, устроили толкотню и пытались повредить форменную одежду патрульных.
"Когда мужчина бросился в направлении одного из полицейских и пытался толкнуть его на дорогу под проезжающий автобус, ситуация стала более опасной. В результате, мы задержали агрессивных людей и доставили в отдел полиции для установления всех данных и составления админматериалов", — поинформировали в Патрульной полиции.
Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное событие: мужчина зашел в офисное здание, открыл огонь, ранил женщину, а затем уехал на Северный мост и прыгнул в реку.
Читайте также: