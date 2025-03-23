В Киеве возле вокзала полиция жестко задержала родителей на глазах малолетнего ребенка: видео

В воскресенье, 23 марта, возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве прохожие заметили странное задержание.

На опубликованных в Сети видно, как полицейские жестко задерживают мужчину.

Женщину, пытавшуюся вмешаться, копы оттащили к полицейской машине. Рядом стоял малолетний ребенок.

В Киеве у вокзала полиция жестко задержала пьяных родителей на глазах малолетнего ребенка

Из источников в полиции ТСН.ua стало известно, что родители ребенка были с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина вел себя довольно агрессивно, начал конфликт с правоохранителями и был задержан.

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"Предварительно у вокзала были замечены родители с явными признаками алкогольного опьянения и малолетним ребенком. Люди вели себя агрессивно, поэтому мужчина был задержан", — рассказал собеседник ТСН.ua в полиции.

На месте происшествия уже работают сотрудники ювенальной превенции. На нарушителей будут составлены административные протоколы. Также будеут решаться вопрос о дальнейших действиях в отношении ребенка.

Позже Патрульная полиция Киева обнародовала официальный комментарий по поводу этого инцидента.

В сообщении говорится, что родители малолетнего ребенка сами подошли к полицейским, кричали, выражались нецензурной бранью, нарушали общественный порядок, устроили толкотню и пытались повредить форменную одежду патрульных.

"Когда мужчина бросился в направлении одного из полицейских и пытался толкнуть его на дорогу под проезжающий автобус, ситуация стала более опасной. В результате, мы задержали агрессивных людей и доставили в отдел полиции для установления всех данных и составления админматериалов", — поинформировали в Патрульной полиции.

Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное событие: мужчина зашел в офисное здание, открыл огонь, ранил женщину, а затем уехал на Северный мост и прыгнул в реку.

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