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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Киеве возросло количество погибших из-за российской атаки: новые подробности с места обстрела

В Шевченковском районе Киева под завалами нашли еще одно тело.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
В Киеве возросло количество погибших из-за российской атаки: новые подробности с места обстрела

Последствия атаки по Киеву / © Associated Press

Россияне в ночь на 23 июня массированно атаковали Киев «Шахедами» и баллистическими ракетами. На месте удара в Шевченковском районе столицы продолжается поисково-спасательная операция. Министр МВД сообщил, что сейчас из-под завалов пытаются деблокировать тело человека.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Марьяна Бухан.

Корреспондентка ТСН сообщила, что сейчас официально известно о 6 погибших.

«Просто сейчас из-под завалов пытаются деблокировать еще одно тело», — говорит Марьяна Бухан.

Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил о том, что под завалами нашли еще одно тело.

«По Киеву. Сейчас мы деблокируем седьмое тело. Полчаса назад, когда подняли одну из плит, мы увидели на ней пятна крови и поэтому мы понимали, что будет еще одна жертва. Сейчас в этом доме у нас уже семь жертв. Еще одна жертва в г. Белая Церковь», — сказал Клименко.

Министр отметил, что российская ракета целенаправленно ударила по жилому дому. Сейчас ее тип устанавливается.

Отметим, что количество пострадавших в результате массированной ночной атаки по Киеву возросло до 31 человека

Ранее власти сообщали, что в Шевченковском районе Киева под завалами могут находиться три человека

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