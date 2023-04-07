В Киеве впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора-украинца: это не все хорошие новости

К тому же, в реестре отчитались, что потенциальные доноры из украинской базы внесены теперь и в мировую, поэтому смогут спасать жизнь не только украинцам.

Первую трансплантацию костного мозга, донора для которой нашли в украинском реестре, провели в столичном Охматдете.

18-летнему Олегу летом диагностировали апластическую анемию. Потребовалась пересадка костного мозга, но никто из родственников не подошел как донор. Поэтому начались поиски среди неродственных доноров, какое было удивление, что идентичного "близнеца" по показателям парня нашли среди соотечественников, в украинском реестре потенциальных доноров костного мозга. Количество зарегистрированных лиц в нем не превышает 10 тысяч, поэтому шансы были минимальными.

Хотя пересаживали костный мозг от неродственных доноров в Украине уже 64 раза, впрочем, находили их именно через мировые реестры. На этот раз произошло первое совпадение донора и пациента внутри страны, об этом ТСН рассказывала неделю назад.

Спасательными клетками для Олега поделился киевлянин — сначала провели забор, это походило на донорство крови через специальный аппарат.

Уже на следующий день их ввели Олегу, по процедуре похожей на обычную капельницу. Сейчас идет процесс приживления клеток.

Медики говорят, что чем больше потенциальных доноров согласятся присоединится в украинский реестр, тем больше шансов для наших пациентов получить помощь. Ведь для украинцев подходят именно украинцы.

К тому же, соучредитель реестра Роман Куць на днях поделился важной информацией. Теперь украинские потенциальные доноры смогут спасать жизнь не только украинцам, но и гражданам из разных стран мира, ведь украинскую базу добавили в мировую. «Это действительно произошло не за один день. Мы создали первый негосударственный реестр в Украине, прошли обучение по международным стандартам, получили доступ к мировой базе, чтобы находить там доноров для украинских пациентов. И последним тяжелым шагом было получить разрешение на интеграцию нашей базы в мировую, показать, что мы можем профессионально это обеспечить. Позади много работы над стандартами, логистикой и квалификацией нашего реестра и центра коллекции в Украине», – рассказывает он.

Напомним, что первую трансплантацию костного мозга от неродственного донора в Украине провели 1 апреля 2020 года. Пациентом был мальчик Назар, который имел тяжелый недуг, угрожавший его жизни. Несмотря на сложности из-за карантинных ограничений, донорские клетки из Германии удалось получить вовремя и ввести их малышу. Сейчас ребенок уже отметил свой третий день рождения.

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