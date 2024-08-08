В Киеве вспыхнул масштабный пожар: черный дым поднимается над городом

В Киеве вспыхнул пожар в здании ресторана по улице Воскресенской в Днепровском районе города. Черный столб дыма поднимается над левым берегом столицы.

Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали взрыв, а затем загорелась кровля. В ГСЧС Киева сообщают, что загорелось здание ресторана, которое длительное время не эксплуатировалось.

"Спасатели уже на месте. Сейчас проводится разведка. Здание ресторана долго не эксплуатировалось", — рассказали ТСН.ua в столичной ГСЧС.

В Киеве вспыхнул пожар

Там добавляют, что им неизвестно, был ли взрыв перед пожаром. "Информации о взрыве у нас нет. Возможно, что-то и было в начале пожара, если очевидцы об этом сообщают. Спасатели работают. Площадь пожара составляет примерно 50 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет, потому что здание не эксплуатировалось", — добавляют в ГСЧС.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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