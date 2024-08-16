В Киеве вспыхнул масштабный пожар: черный дым поднимается над Троещиной (фото)

В Киеве вспыхнул масштабный пожар. Загорелись балконы жилого дома на Троещине. В социальных сетях публикуют фотографии с черным дымом над многоэтажками.

Загорелись квартиры на трех этажах в многоэтажке по улице Александры Экстер, 16 (бывшая улица Марины Цветаевой).

Очевидцы говорят, что пламя быстро перекинулось с одного балкона на другой.

Пожар в Киеве: горит многоэтажка / Фото: из соцсетей

"Спасатели тушат огонь. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Пламя на 8-10 этажах жилого дома", — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Спасатели уже приступили к тушению. Говорят, что пока информация о пострадавших отсутствует, но на месте ЧП дежурят медики. Скорее всего, пожар начался с балконов, специалисты должны установить, какая нагрузка была на балконах и были ли они захламлены.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Пожар в Киеве / Фото: Фото из социальных сетей

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