В Киеве вспыхнул масштабный пожар: черный дым поднимается над Троещиной (фото)

Спасатели тушат пламя в многоквартирном доме.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар. Загорелись балконы жилого дома на Троещине. В социальных сетях публикуют фотографии с черным дымом над многоэтажками.
Загорелись квартиры на трех этажах в многоэтажке по улице Александры Экстер, 16 (бывшая улица Марины Цветаевой).
Очевидцы говорят, что пламя быстро перекинулось с одного балкона на другой.
"Спасатели тушат огонь. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Пламя на 8-10 этажах жилого дома", — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.
Спасатели уже приступили к тушению. Говорят, что пока информация о пострадавших отсутствует, но на месте ЧП дежурят медики. Скорее всего, пожар начался с балконов, специалисты должны установить, какая нагрузка была на балконах и были ли они захламлены.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
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