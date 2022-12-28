В Киеве вспыхнул масштабный пожар: черный дым поднялся над Академгородком (видео)

В Киеве днем 28 декабря вспыхнул масштабный пожар в районе жилого массива Академгородок. Видео со столбом черного дыма над домами публикуют киевляне в Сети.

Как сообщили ТСН.ua в столичной ГСЧС, пожар возник в помещении шиномонтажа, на бульваре Академика Вернадского, 34.

На месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших нет.

Скриншот/ Видео из открытых источников

Напомним, в Киеве вспыхнул пожар в 10-этажном доме в Дарницком районе. Происшествие случилось в квартире на седьмом этаже.

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