В Киеве вспыхнул масштабный пожар: черный столб дыма виден в нескольких районах (фото)

В Святошинском районе Киева что-то сильно пылает.
В Киеве загорелся пожар в Святошинском районе. Черный столб дыма виден из соседних районов города.
Об этом сообщают местные.
В ГСЧС Киева горожан успокаивают – загорелся мусор.
"Горит мусор на Семье Сосниных, уже локализовано — ничего страшного", — сообщили сайту ТСН.ua в столичной ГСЧС
Напомним, накануне, 9 мая, в Киеве также был масштабный пожар в Соломенском районе. Тогда в небо взвился густой черный дым, который был виден в нескольких километрах.
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