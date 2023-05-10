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В Киеве вспыхнул масштабный пожар: черный столб дыма виден в нескольких районах (фото)

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
2498
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар: черный столб дыма виден в нескольких районах (фото)

В Киеве 10 мая загорелся пожар/Фото: Telegram-канал "Реальный Киев"

В Святошинском районе Киева что-то сильно пылает.

В Киеве загорелся пожар в Святошинском районе. Черный столб дыма виден из соседних районов города.

Об этом сообщают местные.

В ГСЧС Киева горожан успокаивают – загорелся мусор.

"Горит мусор на Семье Сосниных, уже локализовано — ничего страшного", — сообщили сайту ТСН.ua в столичной ГСЧС

Напомним, накануне, 9 мая, в Киеве также был масштабный пожар в Соломенском районе. Тогда в небо взвился густой черный дым, который был виден в нескольких километрах.

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Дата публикации
Просмотры
2498
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