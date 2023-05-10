В Киеве вспыхнул масштабный пожар: черный столб дыма виден в нескольких районах (фото)

В Киеве загорелся пожар в Святошинском районе. Черный столб дыма виден из соседних районов города.

Об этом сообщают местные.

В ГСЧС Киева горожан успокаивают – загорелся мусор.

"Горит мусор на Семье Сосниных, уже локализовано — ничего страшного", — сообщили сайту ТСН.ua в столичной ГСЧС

Напомним, накануне, 9 мая, в Киеве также был масштабный пожар в Соломенском районе. Тогда в небо взвился густой черный дым, который был виден в нескольких километрах.

Читайте также: