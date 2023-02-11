В Киеве вспыхнул масштабный пожар, местные пишут о звуках взрыва: первые подробности

В Киеве вечером, 11 февраля, вспыхнул масштабный пожар в Гидропарке. Местные заявляют, что слышали звуки взрывов, однако спасатели говорят, что им ничего об этом неизвестно.

Об этом пресс-служба ГСЧС г. Киева сообщила в комментарии ТСН.ua.

Спасатели сообщили, что в Гидропарке вспыхнул сильный пожар – горит сауна.

"Спасатели уже на месте, они гасят пламя. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Пока отсутствует информация о пострадавших", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Что касается взрыва, пожарные говорят, если он и был, то до прибытия спасателей.

На данный момент спасатели ликвидировали пожар. По предварительным данным, пострадавших из-за возгорания нет.

Напомним, в Киеве в ночь на 7 февраля вспыхнул пожар в квартире на 17-м этаже. Событие произошло на улице Касияна в Голосеевском районе столицы. Очевидцы предполагали, что в квартире взорвался генератор.

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