В Киеве вспыхнул масштабный пожар, местные пишут о звуках взрыва: первые подробности

Площадь пожара – 200 квадратных метров.
В Киеве вечером, 11 февраля, вспыхнул масштабный пожар в Гидропарке. Местные заявляют, что слышали звуки взрывов, однако спасатели говорят, что им ничего об этом неизвестно.
Об этом пресс-служба ГСЧС г. Киева сообщила в комментарии ТСН.ua.
Спасатели сообщили, что в Гидропарке вспыхнул сильный пожар – горит сауна.
"Спасатели уже на месте, они гасят пламя. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Пока отсутствует информация о пострадавших", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.
Что касается взрыва, пожарные говорят, если он и был, то до прибытия спасателей.
На данный момент спасатели ликвидировали пожар. По предварительным данным, пострадавших из-за возгорания нет.
Напомним, в Киеве в ночь на 7 февраля вспыхнул пожар в квартире на 17-м этаже. Событие произошло на улице Касияна в Голосеевском районе столицы. Очевидцы предполагали, что в квартире взорвался генератор.
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