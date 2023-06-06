В Киеве вспыхнул масштабный пожар: над многоэтажками поднялся черный дым (фото)

Пожарные продолжают тушить пламя в Днепровском районе.
В Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. В социальных сетях публикуют фотографии с черным дымом над многоэтажками.
Огонь охватил заброшенное здание на улице Тампере.
Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, пожар удалось локализовать, но спасатели продолжают тушить пламя.
"На улице Тампере, 14 горит заброшенное здание, уже локализован пожар. Ликвидировано пламя на площади 100 квадратных метров", — рассказали нам в ГСЧС Киева.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Причины возгорания будут устанавливаться правоохранителями.
Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как в Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв.
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