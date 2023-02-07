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В Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире на 17-м этаже: что известно (фото, видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2402
Время на прочтение
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире на 17-м этаже: что известно (фото, видео)

Фото из открытых источников

Квартира, где произошел пожар, была переоборудована под офис.

В Киеве в ночь на 7 февраля вспыхнул пожар в квартире на 17-м этаже. Происшествие случилось на улице Касияна, в Голосеевском районе столицы. Очевидцы предполагали, что в квартире взорвался генератор.

Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева, такую информацию они не подтверждают. Квартира, где вспыхнул пожар, была переоборудована под офис.

"В Сети писали якобы генератор — такой информации нет. Пожар на балконе начался, там офисное помещение. Без жертв и пострадавших", — сообщила спикер Светлана Водолага.

Подробную информацию о пожаре в ГСЧС сообщат вскоре.

Напомним, под Киевом огонь охватил четыре этажа многоэтажки на площади 200 квадратных метров. Возгорание произошло в десятиэтажном жилом доме.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

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Дата публикации
Просмотры
2402
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