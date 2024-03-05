В Киеве вспыхнул масштабный пожар, в небо поднимается черный дым: что произошло (видео)

Видео с сильным задымлением публикуют в социальных сетях очевидцы.

В Киеве разгорелся масштабный пожар. Пламя и черный дым в небе заметили на столичной Борщаговке.

Видео с сильным задымлением публикуют в социальных сетях очевидцы.

В столичной ГСЧС сайту ТСН.ua сообщили, что огонь вспыхнул на обойном рынке.

Пламя и черный дым в небе заметили на столичной Борщаговке / Фото: из соцсетей

"На месте работают спасатели. Пожар возник на обойном рынке – улица Зодчих, 58-а в Святошинском районе. Загорелось два киоска на Борщаговском рынке. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

Пока нет информации о пострадавших.

В Киеве на Борщаговке горит рынок

Напомним, под Киевом взорвался и загорелся дом, пострадала женщина.

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