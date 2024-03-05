В Киеве вспыхнул масштабный пожар, в небо поднимается черный дым: что произошло (видео)

Видео с сильным задымлением публикуют в социальных сетях очевидцы.
В Киеве разгорелся масштабный пожар. Пламя и черный дым в небе заметили на столичной Борщаговке.
Видео с сильным задымлением публикуют в социальных сетях очевидцы.
В столичной ГСЧС сайту ТСН.ua сообщили, что огонь вспыхнул на обойном рынке.
"На месте работают спасатели. Пожар возник на обойном рынке – улица Зодчих, 58-а в Святошинском районе. Загорелось два киоска на Борщаговском рынке. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров", – рассказали нам в ГСЧС Киева.
Пока нет информации о пострадавших.
Напомним, под Киевом взорвался и загорелся дом, пострадала женщина.
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