В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднялся густой черный дым (фото)

Пожар вспыхнул в Соломенском районе.
Сегодня, 9 мая, в Киеве вспыхнул масштабный пожар в Соломенском районе.
В небо поднялся густой черный дым, который виден в нескольких километрах.
По предварительным данным, возгорание произошло в незаселенной новостройке на улице Новополевой.
"Предварительно горит пенопласт, кабель. Информации о пострадавших пока не поступало. Все службы работают на месте", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.
Ранее сообщалось, что в Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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