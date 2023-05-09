В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднялся густой черный дым (фото)

Сегодня, 9 мая, в Киеве вспыхнул масштабный пожар в Соломенском районе.

В небо поднялся густой черный дым, который виден в нескольких километрах.

По предварительным данным, возгорание произошло в незаселенной новостройке на улице Новополевой.



"Предварительно горит пенопласт, кабель. Информации о пострадавших пока не поступало. Все службы работают на месте", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Пожар вспыхнул в Соломенском районе.

Ранее сообщалось, что в Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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