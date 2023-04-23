В Киеве вспыхнул масштабный пожар: виден сильный дым и "стену из огня" (видео)

В Киеве вспыхнул масштабный пожар из-за предполагаемого поджога тростника.
В Киеве загорелся пожар в районе проспекта Лобановского на Совских прудах. Очевидцы пишут о сильном задымлении и стене из огня.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
В ГСЧС Киева нам сообщили о локализации пламени.
"Вспыхнул камыш на площади 200 квадратных метров. Пожар уже локализован", — рассказали нам спасатели.
О причинах возгорания пока неизвестно, возможно ли это умышленный поджог. Известно, что рядом на водоемах обитали дикие утки и другие животные.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар на месте возгорания удалось ликвидировать.
"Пожар на открытой территории в Соломенском районе столицы ликвидировали. На перекрестке пр. Лобановского и ул. Брожка произошло возгорание камыша на площади 500 м.кв", - сообщил Кличко.
Напомним, в центре Киева в ресторане произошло возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.
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