В Киеве вспыхнул сильный пожар: столб черного дыма виден из разных районов (фото, видео)
В ГСЧС оперативно прокомментировали ситуацию и сообщили, что горит на самом деле.
В Киеве на правом берегу возник масштабный пожар 26 марта, который заметили жители многих районов. По предварительным данным, огонь охватил объекты в промышленной зоне вблизи Корчеватого.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы. Ситуацию также для ТСН.ua прокомментировали в ГСЧС Киева.
Очевидцы заявили о сильном пожаре в промышленной зоне между Новопироговской и Корчеватым. В небо валит столб черного дыма, который видно из разных районов столицы.
Однако столичные чрезвычайники не подтвердили информацию о том, что на территории промышленной зоны якобы загорелся склад.
«Загорелся и горит мусор. Спасатели уже тушат пожар», — сказали в ГСЧС Киева.
позве киевские чрезвычайники проинформировали в Сети, что в 12:33 получили сообщение о пожаре на улице Набережно-Корчеватская. Там загорелся мусор на территории одного из предприятий. Огонь частично распространился на рядом расположенные складские и вспомогательные здания.
В настоящее время площадь пожара составляет около 2000 кв. м. На месте работают 83 пожарных и 24 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.
К слову, 22 марта под Киевом в Броварском районе вспыхнул масштабный пожар на складе площадью 5500 м², дым от которого был виден в нескольких районах столицы. На месте работали подразделения ГСЧС области и Киева, информации о пострадавших нет. Власти призывали жителей Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов закрыть окна из-за задымления.