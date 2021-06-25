В Киеве ввели электронную очередь для желающих вакцинироваться от коронавируса

В Киеве ввели электронную очередь для желающих вакцинироваться от коронавируса

Пункты вакцинации работают уже в 20 регионах страны.

В Киеве из-за ажиотажа желающих сделать прививки от коронавируса внедрили электронную очередь. Более того мест на выходные, 26-27 июня, уже нет.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Пункты вакцинации работают уже в 20 регионах страны. Не прививают пока в Волынской, Тернопольской, Кировоградской и Николаевской областях. Больше, 12 центров вакцинации, работающих в городе Днепр. Вакцинируют в таких центрах китайской вакциной CoronaVac.

Председатель парламентского комитета здоровье нации Михаил Радуцкий заявил, что получить прививку можно став и в живую очередь. "Несколько дней подряд отправляйтесь в Международный выставочный центр на Левобережной. Там, если вы записаны, вам без всяких очередей сделают вакцину", — говорит он.

Следует заметить, центры будут работать с четверга, 24 июня, в субботу, 26 июня — с 10:00 до 17:30. В воскресенье вакцинацию проводить не будут.

Как сообщалось, впервые 29 и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".

Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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