В Киеве выпал первый снег: карта пробок "покраснела", а цены на такси — существенно подскочили

Обычно, кроме положительных эмоций, снег доставляет массу хлопот.
Первый снег выпал в столице. Карта пробок столицы уже с первых минут осадков "покраснела", а цены на такси — существенно подскочили.
Об этом 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Первый снег этого сезона увидели сегодня жители нескольких регионов севера и запада Украины.
В частности, заснежило в Ровенской области. Дорожники вывели технику, чтобы посыпать дороги, потому что кое-где уже скользко. Но, несмотря на сегодняшний снегопад, бояться сугробов пока не следует, говорят синоптики. Уже на выходных ожидают потепления – до +10.
Заснежило и на соседней Волыни. Однако из-за плюсовой температуры падавший несколько часов снег почти сразу таял.
Засыпало мокрым снегом Житомир. На дорогах мгновенно образовались многочисленные пробки.
Снег выпал и в Прикарпатье. Правда, белыми стали только высокогорные районы.
Напомним:
В столице 173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами. Автомобили, которые будут мешать уборке улиц от снега, эвакуируют.
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