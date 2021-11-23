В Киеве выпал первый снег: карта пробок "покраснела", а цены на такси — существенно подскочили

В Киеве выпал первый снег: карта пробок "покраснела", а цены на такси — существенно подскочили

Обычно, кроме положительных эмоций, снег доставляет массу хлопот.

Первый снег выпал в столице. Карта пробок столицы уже с первых минут осадков "покраснела", а цены на такси — существенно подскочили.

Об этом 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Первый снег этого сезона увидели сегодня жители нескольких регионов севера и запада Украины.

В частности, заснежило в Ровенской области. Дорожники вывели технику, чтобы посыпать дороги, потому что кое-где уже скользко. Но, несмотря на сегодняшний снегопад, бояться сугробов пока не следует, говорят синоптики. Уже на выходных ожидают потепления – до +10.

Новости Украины: несколько регионов увидели первый снег

Заснежило и на соседней Волыни. Однако из-за плюсовой температуры падавший несколько часов снег почти сразу таял.

Засыпало мокрым снегом Житомир. На дорогах мгновенно образовались многочисленные пробки.

Снег выпал и в Прикарпатье. Правда, белыми стали только высокогорные районы.

Ситуация на дорогах: первый снег пришел в Киев

Напомним:

В столице 173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами. Автомобили, которые будут мешать уборке улиц от снега, эвакуируют.

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