В Киеве выросли зарплаты: кто получает больше всего и какие вакансии

На рынке труда – рекорд по количеству вакансий.

В Киеве зарплата остается самой высокой в Украине. В последний месяц лета она снова выросла и составляет 20 000 грн. Работникам в Киевской области платят в среднем поменьше – 19 275 грн.

Об этом свидетельствуют данные популярных сайтов для поиска работы. Размер средней зарплаты рассчитывается на основе данных по вакансиям и резюме кандидатов.

Сколько работников ищут

На рынке труда – рекорд по количеству вакансий. По данным Robota.ua, в Киеве сейчас ищут 31 642 работников. На сайте Work.ua размещено 28 292 вакансии.

Кто получает больше всего

Больше всего в столице получают военнослужащие и работники IT сферы (до 70 000 грн).

Высокие зарплаты также предлагают управляющим недвижимостью (60 000 грн), специалистам по логистике (52 500 грн), маркетологам (50 000 грн), стоматологам и водителям-международникам (45 000 грн). Среди высокооплачиваемых должностей также Team Leader (65 000 грн), DevOps engineer (55 000 грн), финансовый директор (50 000 грн), риелтор (47 500 грн), хирург (40 000 грн).

Самые высокие зарплаты в Киеве (по данным размещенных вакансий и резюме) / Фото: Work.ua

Зарплата от 30 до 40 тысяч гривен

Работу с зарплатой от 30 000 до 40 000 грн предлагают врачам в частных клиниках, коллекторам, архитекторам, кровельщикам, дизайнерам мебели, мастерам СТО, автоэлектрикам, автомеханикам, автослесарам.

Средняя зарплата, то есть около 20 000 грн, в столице получают трактористы, копирайтеры, юристы, швеи, официанты, повара, визажисты, курьеры с собственным автомобилем и другие.

Кто получает меньше всего

Меньше всего предлагают вахтерам, санитаркам, уборщикам, горничным, охранникам, мойщикам, мерчендайзерам, аниматорам – от 7 000 до 15 000 грн.

Самые низкие зарплаты в Киеве (по данным размещенных вакансий и резюме) / Фото: Work.ua

Напомним, что в последний месяц лета средняя зарплата в Украине снова выросла. Рост произошел в Киевской, Львовской и Одесской областях. На каких должностях стали платить больше, читайте в этом материале.

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