В Киеве взлетели цены на аренду квартир: сколько стоит жить в пригороде, как добраться (фото)

Если после полномасштабного вторжения России цены на аренду жилья в Киеве упали почти на 50%, то к сентябрю они вернулись на довоенный уровень. Кризис на трудовом рынке не миновал, цены на продукты и товары первой необходимости продолжают расти, поэтому жить в столице становится все сложнее финансово.

Неплохой вариант сэкономить – переехать в пригород Киева. Самые популярные города-спутники – Ирпень, Буча, Бровары и Борисполь. Все они имеют хорошее транспортное сообщение со столицей, развитую инфраструктуру.

ТСН.ua узнал, сколько стоит арендовать жилье в пригороде Киева, как добраться туда и где можно отдохнуть.

Стоит отметить, что Ирпень и Буча были временно оккупированы Россией и сильно пострадали во время боевых действий на Киевщине. Однако города вернулись к жизни, жители активно ремонтируют поврежденное жилье, магазины и общественный транспорт возобновили работу.

Ирпень, Буча, Бровары и Борисполь на карте

Ирпень

Город Ирпень – самый большой в Бучанском районе Киевщины. Расстояние между ним и центром Киева – 25,6 км (7 км от черты города).

Добраться до Ирпеня на собственном транспорте можно от станции метро "Академгородок" по Новоирпенской трассе (17 минут), по трассе Киев-Житомир (27 минут) или по трассе Киев-Ковель (31 минута).

Фото: Владимир Карплю/ Парк "Покровский" в Ирпене

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Маршрутки в Ирпень курсируют от станции метро "Академгородок " примерно каждые 30 минут.

Самый дешевый способ добраться до Ирпеня — сесть на электричку на станции метро "Святошин". Модернизированный пригородный поезд курсирует из Киева с 5:20 утра до 21:00 вечера. Время в пути составляет 21–28 минут.

Электричка, курсирующая в Ирпень и Бучу / Фото: Укрзализныця

Ирпень расположен на одноименной реке. В городе много парков, скверов и зеленых зон. Здесь построено несколько торговых центров, есть много магазинов, продуктовых супермаркетов. Достаточно школ и детских садов.

Фото: in-build.com.ua/ ЖК "Островский" в Ирпене

Стоимость аренды квартиры в Ирпене на популярных сайтах по поиску недвижимости стартует от 4 тысяч гривен. Однокомнатную квартиру со свежим ремонтом и всей необходимой для жизни мебелью и техникой можно арендовать от 5,5-8 тысяч гривен. Двухкомнатная квартира будет стоить от 7 тысяч гривен в месяц.

Вариантов жилья в Сети много. Большинство объявлений размещены от риэлторов. Комиссия за их работу составляет 50% от стоимости аренды.

Фото: ru.nid.com.ua/ ЖК "Центральный" в Ирпене

Скриншот / Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Буча

Буча расположена сразу за Ирпенем в лесной зоне. Расстояние между ними составляет несколько километров (30 км от центра Киева). Город значительно меньше и компактнее Ирпеня, однако ничем ему не уступает. Здесь много новостроек от эконом до премиум-класса, торгово-развлекательный центр, большой парк с озером, McDonald's.

Фото: Александр Медведев/ ЖК "Гранд Бурже" в Буче

Добраться до Бучи собственным транспортом из Киева можно теми же трассами, что и до Ирпеня. Однако дорога займет на 10-15 минут больше времени.

Маршрутки в Бучу курсируют также каждые 30 минут. Доехать можно от станции "Академгородок".

Фото из открытых источников/ Макдональдс в Буче

Несмотря на то, что Буча меньше Ирпеня, здесь расположена железнодорожная станция "Буча", а также два остановочных пункта: "Стеклозаводская" и "Лесная Буча". Электрички от станции метро "Святошин" курсируют с 5:20 утра до 21:00 вечера. Время в пути составляет 31–37 минут.

Скриншот с видео, ЖК "Буча Квартал"

Арендовать квартиру в Буче можно дешевле, чем в Ирпене, однако здесь больше спрос. Квартиры сдают за день-два, часто с первого просмотра. Найти однокомнатную квартиру с мебелью, техникой и свежим ремонтом можно даже за 4,5 тысячи гривен. Однако большинство такого жилья сдают за 5,5-7 тысяч гривен. Двухкомнатная квартира будет стоить от 6,5 тысячи гривен в месяц.

Фото: uatravel.info/ Парк в Буче

Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Бровары

Бровары – большой город, граничащий с Киевом, однако с противоположной стороны. Совсем рядом с ним – столичная Троещина, Воскресенка и Лесной массив. В городе есть все для комфортной жизни. Здесь расположены несколько торгово-развлекательных центров, парки, зелёные зоны, аквапарк.

Фото из открытых источников/ ЖК "Лесной квартал" в Броварах

Наибольшей популярностью в Броварах пользуются маршрутки. Они курсируют от автостанции "Дарница", ближайшие станции метро к ней — "Черниговская" и "Лесная".

Фото: brovary.net.ua/ Бровары

Через город также проходит железнодорожная линия Дарница – Нежин. В пределах Броваров на ней расположены станция "Бровары" и остановочный пункт "Княжичи". Дорога от железнодорожного вокзала "Киев Пассажирский" до станции "Бровары" составляет 31-60 минут.

Фото: https://trc-terminal.com.ua/ Аквапарк в Броварах

Собственным транспортом в город можно добраться через Броварской проспект Киева. Расстояние между центром столицы и Броварами – 24,7 км.

Бровары похожи на спальный район Киева со старой и новой застройкой. Аренда однокомнатной квартиры в Броварах стоит от 4 тысяч гривен в месяц. Снять двухкомнатную квартиру можно минимум за 5,5 тысячи гривен. Жилье со более свежим ремонтом обойдется примерно в 9 тысяч гривен. Можно арендовать дешевле, но таких предложений мало.

Фото: ermakvagus.com/ Бровары

Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Борисполь

Борисполь – более удален от Киева. Расстояние между городом и центром столицы составляет 69,4 км. Город фактически является восточными воротами Киева, через него проходят трассы из Харькова, Полтавы, Кременчуга и т.д. Поэтому каждый день через Борисполь проходит большое количество автомобилей.

Фото: i-visti.com/ Борисполь

Здесь есть несколько торговых центров, магазины, рестораны, один парк. Отдыхать и развлекаться местные жители преимущественно ездят в Киев.

Фото: ua.igotoworld.com/ Парк в Борисполе

В городе преобладает старая застройка, но он привлекает дешевыми ценами на жилье. Арендовать однокомнатную квартиру здесь можно от 3 тысяч гривен в месяц, много предложений за 5-6 тысяч гривен. На сайтах по поиску недвижимости много предложений аренды частных домов рядом с Борисполем. Цены стартуют от 10 тысяч гривен.

Фото: OLX

Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Добраться до Борисполя из Киева собственным транспортом можно через Бориспольское шоссе.

Маршрутки в Борисполь курсируют от станции метро "Харьковская". Доехать можно также электричкой.

Фото: wikipedia.org/ Озеро в Борисполе

Подытожим, что наиболее популярными для жизни в пригороде Киева города Ирпень и Буча. Они расположены в лесной зоне, оттуда удобно и быстро добраться до столицы как на собственном транспорте, так и на общественном. В Ирпене и Буче недорого можно арендовать жилье в новостройке.

Бровары – привлекательный для жизни город, граничащий с Киевом. Он похож на спальный район столицы с более дешевым жильем и более спокойным ритмом жизни. Еще больше сэкономить можно в Борисполе. Однако этот город расположен вдали от Киева, там есть только один парк и немного вариантов для развлечений и отдыха.

Напомним, в Киевской области после российского вторжения разрушены около 26 тысяч объектов, а именно: полностью разрушены частные дома — около 4700, многоэтажные дома -161. Власти Киевской области пока подсчитывают убытки, но, по предварительным данным, это точно десятки миллиардов долларов.

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