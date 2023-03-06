В Киеве взорвался газ и начался пожар: что известно

На Русановских садах (улица 30-я Садовая, 12) в Киеве произошел масштабный пожар, начавшийся после взрыва. На месте уже работают столичные спасатели, тушащие частный дом.

"Предварительно известно, что мужчина заменял газовый баллон в доме. Случился взрыв. Скорее всего, взорвалась газо-воздушная смесь с последующим горением. На месте работают спасатели, площадь пожара более 150 квадратных метров", - рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Скорее всего, мужчина погиб от взрыва. По словам жены, ее муж заменял баллон на кухне, когда раздался взрыв. Она успела выбежать на улицу. Ликвидация пожара еще продолжается и спасателям пока не удалось попасть внутрь дома.

Напомним, в квартире в Голосеевском районе Киева изъяли младенца из неблагополучной семьи. Девочка, которая родилась две недели назад, жила среди мусора, окурков, тараканов, за неимением коммуникаций.

Бордель с погонами: громкое разоблачение в Киеве – откровенная исповедь проститутки

Читайте также: