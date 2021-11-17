В Киеве Южный мост снова собираются закрыть на капитальный ремонт: почему работы проводят так часто и не качественно

В Киеве Южный мост снова собираются закрыть на капитальный ремонт: почему работы проводят так часто и не качественно

Количество капитальных ремонтов на этом путепроводе впечатляет.

В следующем году Южный мост столицы собираются снова закрыть на капитальный ремонт. Снова хотят ремонтировать деформационные швы и сменить дорожное покрытие. Но, как оказалось, за последние годы такие работы уже сделаны. И на некоторые даже есть гарантия.

О том, почему так часто и так не качественно ремонтируют мосты в Киеве – 17 ноября идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Следует отметить, что количество капитальных ремонтов на этом путепроводе впечатляет. Так, с 2015 года, по документам, здесь отремонтировано дорожное покрытие, заменены ржавые парапеты и восстановлены деформационные швы.

Адвокат Александр Черных изучил тендеры по ремонту этого моста. Выяснил, что одни и те же работы оплачивали по меньшей мере по два раза. Иногда больше. К примеру, в 2015 году Компания "Тильман Инжениринг" выиграла тендер на ремонт деформационных швов. На ее счет из бюджета города переведено почти семь миллионов. Дальше эти деньги перешли на счета зернотрейдеров. "Тильман" объявила процедуру банкротства и закрылась. КГГА объявила новый тендер.

"КГГА даже не заявилась как кредитор в эту процедуру банкротства. То есть у них проблем с Южным мостом в 2017 году не было, хотя с 2017 года начинаются проведение новых тендерных процедур на ремонт отремонтированного", — отметил Черных.

И так по кругу. Меняются только суммы работы. Последний тендер прошел в марте. Стартовали со ста сорока миллионов гривен. В конце концов увеличили до двухсот. Ремонт должны были начать в сентябре, но по неназванным причинам – перенесли на март 2022 года.

Южный мост столицы снова собираются закрыть на капитальный ремонт | Новости Киева

Николай Демин, работавший над проектированием Южного моста, отмечает, что согласно нормам, закладывается сооружение минимум на 100 лет. Но все это может произойти только при нормальной эксплуатации.

"Мне приходилось в Штатах видеть, как это делают. Там ежедневно инженер проходит с рабочим, который несет ведерко с раствором, мастерок да и малейшую трещинку, такую волосяную, сразу затирает, потому что дальше она превращается в проблему", — объясняет он.

Между тем, по запросу о проведении ремонтных работ, в "Киевавтордоре" подтвердили, что эти ремонты действительно проводили. Также на следующий год запланирован еще один капитальный. Его должны выполнить до начала 2023 года, потому что дальше в планах реконструкция моста Патона. Он как раз в очередной раз осыпался в прошлую пятницу. Через год эта артерия должна быть остановлена полностью.

Напомним:

Мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций .

. Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева. Причиной этого стало затягивание строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

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